Les inscripcions per a participar en el programa Inquiet, el conjunt d'activitats esportives i escèniques del Centre Jove de Paiporta per a joves d'entre 12 i 18 anys, s'han obert aquesta setmana amb un ventall extens de possibilitats lúdiques i d’oci. Els tallers són gratuïts i la inscripció es pot formalitzar en línia, al web paiporta.es/inquiet

Inquiet té la finalitat de crear espais exclusius i segurs perquè els més joves puguen entrar en contacte amb diferents disciplines que els poden resultar d'interés i desenvolupar les seues inquietuds; zumba, GAP, entrenament ‘runner’ o improvisació teatral són alguns exemples d'activitats que es poden realitzar.

Per a la regidora de Joventut de Paiporta, Laura Jiménez, «Inquiet està enfocat com una alternativa lúdica i educativa adaptada als gustos de la gent jove i pensant en enriquir el seu temps d’oci, més encara ara, quan considerem que necessiten opcions variades després d’uns mesos molt durs». Jiménez ha afegit que «des de l’Ajuntament, no escatimarem recursos per a fer polítiques enfocades a la joventut».

A més, enguany hi ha novetats com són el taller de cinema, que començarà el 3 de maig, o l’activitat esportiva de kangoo-jump. A Inquiet també hi ha activitats d'iniciació, com el taller de podcast, que permetrà als joves tindre un primer contacte i descobrir si els agrada aquest nou format comunicatiu amb un gran creixement actualment i quin és el seu funcionament.

Es consoliden també els tallers de parkour i de dansa aèria, així com l’entrenament runner, el GAP (glutis, abdominals i cames) i la improvisació teatral.