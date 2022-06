El grupo municipal Compromís per Alboraia insta al gobierno local a que dos de los edificios más emblemáticos de la localidad como es el chalé azul y la casa del Comte de Zanoguera puedan ser utilizados por las asociaciones. Así ha presentado una moción para debatir en el próximo pleno, en la que cuestiona la finalidad institucional del uso de dichas edificaciones sin tener en cuenta otras demandas de la ciudadanía o de otros grupos políticos. “Desde hace tiempo, el gobierno aplica su criterio único, no compartido por otras fuerzas políticas entre ellas Compromís per Alboraia o por las asociaciones del pueblo, de que los espacios municipales y públicos, y que son especialmente emblemáticos como Conde Zanoguera y el chalé se utilizan para “actos institucionales”. Cuando el equipo de gobierno dice “actos institucionales” son los que así considera el equipo de gobierno", aseveran.

Asimismo, desde Compromís afirman que en diferentes ocasiones, vecinos tanto a nivel particular como miembros de diferentes asociaciones "nos han manifestado su disconformidad con la situación. Desde Compromís per Alboraia en diferentes ocasiones hemos manifestado nuestra propuesta para esos espacios. Consideramos que esos dos espacios tan estimados y emblemáticos tendrían que poder ser utilizados por las asociaciones de Alboraia. Somos conscientes que se tendrían que establecer criterios, como pueden ser la relevancia de los actos, la adecuación al espacio, etc..., porque entendemos que no se puede hacer un uso indiscriminado, pero esos criterios se tendrían que establecer por todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Alboraia y que fueran públicos”, exigen. Por tanto, la coalición insta en su moción a que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alboraia abra la cesión del chalé y de Conde Zanoguera a las asociaciones del pueblo, y que se establezcan unos criterios públicos y consensuados por todas las fuerzas políticas y las asociaciones en la hora de ceder estos dos espacios. Hay que recordar que el chalé, también conocido como Casa Azul, por el color de su fachada, donado por la familia al ayuntamiento para que se encargara de su gestión y mantenimiento, se abrió al público hace justo un año, el 26 de junio, albergando una exposición dando a conocer su historia. Sin duda es una de las casas más llamativas del pueblo, ubicada en el corazón del casco urbano, conservándose prácticamente sin cambios desde que se construyó a principios de los años 30 del pasado siglo XX. También hay que reseñar la Casa Comte Zanoguera, edificio señorial ubicada en el núcleo antiguo de la población. La actual casa data del siglo XVII y desde su última restauración es utilizada para albergar exposiciones y actos públicos y oficiales.