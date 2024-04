El alcalde de Almàssera cesa por un mes a una edila para que sea ‘festera’

Antes ‘festera’ que concejala. Irene Ferrer (PP), edila de Fiestas, Juventud e Igualdad del ayuntamiento de Almàssera, dejará de tener la competencia para organizar las fiestas patronales hasta el 2 de septiembre para poder ejercer como ‘festera’ en la señalada fecha local de verano y que esta circunstancia no interfiera en sus funciones como representante pública.

Así consta en una publicación municipal en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y lo confirma a este diario el alcalde de Almàssera, Emilio Belencoso (PP), quien cesará a la concejala para dar la competencia de organizar las celebraciones de manera temporal a la responsable del área de Cultura, Mª Carmen Estellers.

La concejala de fiestas, Irene Ferrer, junto al alcalde, Emilio Belencoso y el concejal Vicente Roig. / A.A.

«Irene Ferrer es concejala de Fiestas y no me parecía estético ni ético que, siendo ‘festera’ este año, también organizara la semana de celebración», explica Belencoso. «Ella iba a ser ‘festera’ ya antes de que yo le propusiera integrarse en mi lista para las elecciones, así que no la iba a privar de eso por el hecho de ser concejala.

Por eso, acordamos que la organización de las fiestas no sería su competencia y pasaría a otra compañera. De todas formas, el 2 de septiembre, cuando acaben las fiestas, volverá a tener responsabilidad plena en su concejalía», detalla.