El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, del PSOE, ha incorporado a la Junta de Gobierno a tres concejales de su partido y para ello ha retirado del organismo a los tres representantes de la oposición, Concepción Villena, de Compromís, Virginia Garrigues del PP y Vicent Martínez de Cs. En sustitución de ellos, entran en Junta de Gobierno los socialistas Raquel Casares, Ismael Rubio y Zeudy Estal. Desde Compromís, consideran que esta decisión que compete única y exclusivamente al alcalde, que es el que forma la Junta de Gobierno, se debe a "una pataleta" por el pacto de la oposición para destituir al presidente de Egusa, Agustín Martín y sustituirle por un concejal de Cs, Juan Diego González.

Desde Compromís per Alboraia ante la decisión de alcaldía comentan que “el alcalde legalmente puede poner los concejales que quiera en la Junta de Gobierno local, pero nos parece una reacción visceral, una pataleta” a lo ocurrido, en Egusa. Compromís sigue defendiendo que votaron junto con el resto de la oposición el cambio de presidente en Egusa porque se evidenciaba un cambio, porque con el nuevo presidente "todos los consejeros tendrán acceso a todos los informes, en el mismo momento que el presidente, se finalizarán los contratos caducados cómo es el caso de algunos asesores y se invitará a que secretaría designe a una persona que asista como invitado (sin voto) a los consejos de administración. Es una prerrogativa del presidente del Consell. Es. Es necesaria que Egusa y el Ayuntamiento se coordinen para enfrentar los importantes retos de futuro", remarcan.

Chavarría, por su parte, responde a los miembros de la oposición que "pueden seguir viniendo a las Juntas de Gobierno, con voz pero sin voto", y afirma que esta restructuración de la Junta de Gobierno se debe a que "he querido delegar más competencias en más concejales de cara al último tramo de legislatura para que tenga capacidad para firmar contratos y acabar con el tapón administrativo". "Y para que esto ocurra-explica- es necesario que sean tenientes alcaldes y nuestro ROM establece que todos los y las tenientes alcaldes deben pertenecer a la Junta de Gobierno ", reitera. En ese sentido, afirma que en Alboraia solo pueden estar en Junta de gobierno el alcalde y siete concejales más, "si pudiera tener a más miembros no me importaría dejar a los representantes de la oposición, pero al no ser así necesito contar con estos tres nuevos ediles socialistas por temas de eficiencia administrativa de cara a la recta final de legislatura". de todas formas, Miguel Chavarria quiere dejar claro que esto no va en contra de la transparencia, "aunque no estén en Junta de Gobierno como siempre tendrán acceso a los expedientes y como he dicho pueden acudir a la Junta aunque no voten".