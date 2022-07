L'obra “Perras” guanya el premi Amparo Alabau en EscenAlaquàs

La vuitena edició del certamen nacional de teatre "EscenAlaquàs" va acollir a més de 300 persones, que van gaudir el passat cap de setmana d'este esdeveniment organitzat un any més per Carabau Teatre i l'Ajuntament d'Alaquàs. Durant tres dies, el Castell es va convertir en l'escenari pel qual han passat companyies de “gran qualitat artística”.

El premi Amparo Alabau a la millor obra va ser per a "Perras" de la companyia valenciana Stres de Quatre, que havia sustituit el cartell inicial ("Ai, Carmela") per un imprevist d'última hora. A més, el seu actor principal, Jordi Tamarit, es va emportar el premi al millor actor. Per part seua, el guardó a millor actriu va ser per a Sofia Colominas pel seu paper en "Tempo", de la companyia de Lleida Inhabitants.

Quant al premi del públic va ser per a la representació de la companyia cordovesa Skizo Teatre, amb la seua obra “El Crédito”.

Els premis es van lliurar en finalitzar l'última obra que es presentava al certamen. L'alcalde d'Alaquàs, Toni Saura, i les i els representants de Carabau Teatre van ser els encarregats d'atorgar els guardons. En les intervencions van felicitar els participants i van destacar el treball de la companyia organitzadora com a "impulsora d'esta magnífica exhibició" va destacar l'alcalde.

El festival es va iniciar amb "Tempo", de la companyia Inhabitants de Lleida. Les representacions van continuar l'endemà amb "Perras", a càrrec del grup Stres de Quatre. I en la darrera jornada li va arribar el torn a "El Crédito", de la companyia Squizo Tetaro de Còrdova.

EscenAlaquàs va sorgir l'any 2013 amb vocació de mostrar tendències actuals del panorama teatral pretenent connectar amb un públic majoritari i popular. Dirigit a grups de teatre emergents, tant amateurs com professionals, la companyia Carabau va començar una campanya de promoció del certamen, que va aconseguir un gran èxit de convocatòria i a la qual es van presentar destacades companyies de tot el país.

Per part seua, Carabau Teatre va nàixer en 2007 amb l'objectiu de produir i distribuir espectacles teatrals a nivell nacional. Des d'eixe moment, la companyia ha participat en nombrosos certàmens nacionals i internacionals i ha aconseguit un gran nombre de premis destacats. Està formada per actors i actrius amb anys d'experiència en el món del teatre i formats en escoles valencianes de gran renom.