Las playas del Puig, La Patacona y Puçol se han adherido recientemente a la red sin humos para fomentar el cuidado del medio natural y el de la salud humana. No obstante, el ambiente en las costas continúa siendo el mismo de años anteriores, con personas que aprovechan para consumir unos cigarros frente al mar, ya que afirman “que desconocían este nuevo distintivo”.

La red sin humos es una medida de carácter divulgativo e informativo, no se trata de un distintivo de carácter sancionador que prohíba esta actividad en la playa. El problema, como indicaban algunos de los bañistas, reside en que “no se da información al respecto, no hay nadie concienciando y explicando lo que significa esta nueva bandera”. Por ello, son muchas las personas que continúan fumando como habitualmente, incluso algunos que se atreven a dar unas caladas al cigarro aún estando dentro del agua, “para refrescarse”.

“No teníamos ni idea” era la afirmación más escuchada por todas aquellas personas a las que se les preguntaba en El Puig sobre si conocían el nuevo carácter de la costa. “No nos habíamos dado cuenta, sobre todo porque no ha cambiado nada, los que fuman en la playa siguen haciéndolo”.

“En realidad es un aspecto muy positivo porque ayuda a las personas a llevar una vida sana y a disfrutar y dejar a los demás disfrutar del mar, pero la realidad es que existe muy poca información y poca gente que lo respeta”, detallaban unas mujeres que volvían de tomar el sol. Es cierto, que tal como indicaba uno de los habituales de la zona, “actualmente se suele tener más cuidado y se tiran las colillas en envases, pero todavía es fácil encontrarse restos en la arena”.

En el chiringuito del Puig, como sucede en el resto de los bares, sí que existe una prohibición de fumar en la terraza, “pero eso no es un impedimento, ya que los que quieren hacerlo se salen a la arena y nosotros no podemos decirles nada”. Asimismo, el dueño del local añadía que “falta información, algún cartel o algo. Tan solo tenemos la bandera que no parece despertar la curiosidad de muchos". De esta manera, anteriormente, "nosotros llevamos a cabo una iniciativa propia de un ceniceros reutilizables para clavar en la arena y poder evitar que se ensucien nuestras costas", añadía.

Por otro lado, la playa de la Patacona de Alboraia cuenta con una mejor señalización, cárteles, una red que separa la arena y servicio de limpieza de recogida de colillas, debido a que fue en mayo cuando se les concedió la bandera. No obstante, la mayoría de los bañistas afirmaban no conocer la situación, ya que “todavía son bastantes los que optan por encenderse un cigarro en la costa”.

Además, la playa de la Patacona se encuentra con otro freno para liberar de humo este espacio. Se trata de una zona muy turística en la que la mayoría de los que acuden, no lo hacen de forma habitual, por lo que son muchos los que desconocen el nuevo carácter de esta costa de Alboraia.

Unas de las bañistas habituales de la zona, relataban que “las fiestas con música, alcohol y tabaco son constantes entre jóvenes en la Patacona, a pesar de que fumar en esta franja es cada vez menos común. Ayer mismo, había un grupo que no paraba de fumar y nos molestaba bastante".

"Yo no sabía que no se podía fumar", exclamaba sorprendida otra joven con un cigarro encendido. "Es cierto que he visto a personas recogiendo las colillas con unas redes, pero yo aunque lo fume siempre llevo un cenicero portátil porque esto concienciada con el medioambiente", continuaba.

De esta manera, "a pesar de que la playa suele estar limpia, ya que se recogen los residuos habitualmente, el humo continúa molestando a todos aquellos que no fuman, sobre todo no resulta nada agradable cuando venimos con los niños", concluía una familia de la zona.