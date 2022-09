Puçol se queda sin bou embolat. La imposibilidad de encontrar un seguro ilimitado que cubra esta modalidad de bous al carrer ha obligado al ayuntamiento, organizador de los festejos, a cancelarlo durante estas cuatro semanas.

Tal como avanzó en su momento este diario, Puçol celebró el seis de septiembre un pleno extraordinario para decidir qué hacía con los festejos taurinos de septiembre y octubre. Y es que el consistorio había aprobado en sesión plenaria en 2021, que sería el organizador de todos los festejos de bous al carrer de 2022. Pero la alta siniestralidad, unido a política de empresa al considerar el bou embolat maltrato animal, estaba provocando que las compañías dejaran de ofrecer una cobertura ilimitada para el bou embolat y solo contrataban pólizas por un máximo de 24.000 euros. Es decir, el consistorio de Puçol, como organizador, debería asumir cualquier coste sanitario o farmacéutico que excediera de esta prima en caso de cogida u otro percance.

Ante esta tesitura, el pleno aprobó dos puntos. Por un lado, asumir el bou embolat (el de la mañana y la tarde sí tenían póliza ilimitada) con una cobertura máxima de 24.000 euros para los festejos del 7 y el 10 septiembre, considerados los días grandes de las fiestas de Puçol. Por otro, seguir siendo el organizador de los siguientes cuatro actos taurinos, en diferentes barrios de la localidad, pero únicamente para aquellos que dispusieran de cobertura ilimitada.

Tras varias negociaciones con las aseguradoras, Puçol ha conseguido cobertura ilimitada para los festejos vespertinos, pero no para el bou embolat. Así, cumpliendo el acuerdo plenario, el pasado fin de semana ya no hubo bou embolat, sino suelta de vacas durante la noche. Para los tres sábados siguientes se seguirá con la misma modalidad: toros cerriles por la tarde y suelta de reses por la noche, ya sean vacas o toros, pero siempre en puntas y no embolat. Por ejemplo, este sábado, los festejos de la peña El Barrio constan de desencajonada de dos toros de las ganaderías El Torero y Fuente Ymbro, y vacas del Saliner. Por la noche, nuevamente vacas y toros del Saliner.

La decisión adoptada por Puçol, acordada por pleno, contrasta con la tomada en Massamagrell, donde el pleno no avaló la propuesta del gobierno socialista (en minoría), que ha tenido que asumir el seguro para el bou embolat de las dos próximas semanas con una cobertura máxima de solo 24.000 euros.