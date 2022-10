El Chipu dice adiós a las calles

José María Navarro de la Cruz, "El Chipu", ha dicho adiós definitivamente a los festejos taurinos. El legendario recortador de Cheste se ha despedido de la afición taurina después de tres décadas en activo como "rodaor" en los pueblos y diferentes concursos de recortadores de la piel de toro.

Su última aparición fue en las fiestas de Jérica: "El toro siempre ha sido parte de mi vida desde los 13 años, cuando supe que quería formar parte de este mundo", ha escrito en una especie de comunicado lanzado a través de sus redes sociales.

El recortador valenciano alzó el vuelo en el año 1991 y es de los pocos que han exportado el festejo popular a Canadá, Alemania, Colombia, Perú, México, Ecuador, Francia y Portugal: "Me despedí de los concursos de recortes en 2015 y siete años después me despido como "rodaor" de toros, aunque el mundo del toro siempre estará presente en mi vida".

En su currículum hay más de 5.000 actuaciones pero, entre ellas, destacan sus encuentros con el toro "Ratón" de Gregorio de Jesús que tanto pánico sembraba. Sobre las plazas que no olvidará, también ha manifestado que ninguna ha sido tan especial como la plaza de toros de València: "Ahí guardo muchos recuerdos, pero otra que siempre recordaré con mucho cariño es la plaza de toros de Zaragoza y, como no, la de mi pueblo, Cheste, donde di mis primeros pasos como movedor de toros".

"En el mundo del toro hay cosas buenas, pero también muy malas, como las cogidas. Yo me acuerdo de las doce que tengo pero de la primera que me dio la vaca "Tiburona" no me olvido y otra que recuerdo es una de la Feria de Fallas, donde me tocó salir el primero al ruedo y el primero en salir a la enfermería", ha afirmado sobre la dureza de su profesión.

La historia de los bous al carrer no se puede entender sin José María Navarro de la Cruz, "El Chipu", un recortador que ha dado grandes momentos de emoción a la Comunitat Valenciana.