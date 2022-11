Tras haber propuesto la Declaración de zona catastrófica el pasado domingo día 13 de noviembre junto al portavoz de Grupo Popular en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y tras solicitar una reunión urgente esta semana con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Jesús Molins ha decido personarse en Madrid en el Congreso de los Diputados para que la justa reivindicación de las obras de desvío del barranco de la Saleta sean un asunto prioritario en el debate de los Presupuestos Generales del Estado 2023.

Molins dijo: “Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña”. Esta conocida frase que se atribuye a Francis Bacon quiere expresar que, si las cosas no se dan en la forma que pensábamos, habrá que buscar otra forma de conseguirlas. El aspirante a la Alcaldía de Aldaia quiere indicar que ya son "muchos años de promesas no cumplidas, buenas palabras y proyectos vacíos de presupuesto, pero el barranco sigue sin encauzarse o desviarse y cada vez que llueve, Aldaia sufre tremendos daños materiales y personales".

Molins añadió: “Vamos a trabajar desde el dialogo con las administraciones, pero tampoco queremos que nos tomen el pelo. Ya es hora de que la voz de Aldaia en este importante asunto se oiga en Madrid”.

Molins aprovechó la visita para reunirse con la diputada valenciana en el Congreso, Belén Hoyo Juliá, quien el pasado día 15 de noviembre, y tras el desastre que produjo el desbordamiento del barranco de la Saleta, registró dos preguntas dirigidas a la mesa del Congreso de los Diputados.

En la primera de ellas preguntó al Gobierno de España cuándo tiene previsto realizar el encauzamiento de barranco de la Saleta y qué medidas va a adoptar la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica. La segunda pregunta que registró la diputada se refiere a si se va a aprobar o no por el Gobierno de España la declaración de zona catastrófica gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Esto permitiría a los vecinos de Aldaia poder resarcirse de los daños que han sufrido y al Ayuntamiento poder sufragar la reparación de desperfectos en la vía publica sin que fueran a coste de las arcas municipales.

Molins concluyó diciendo: “La reunión con los diputados del Congreso va a permitir presentar una transaccional para luchar porque la semana próxima se incluya en los Presupuestos Generales de Estado la dotación de fondos para realizar esta necesaria obra”. Y añadió: “Hay que destinar fondos para las cuestiones prioritarias, y ¡Este problema del barranco que se arrastra desde hace 40 años debe tener una solución ya!”