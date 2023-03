El PP de Llocnou exige mayor seguridad en sus calles

El Partido Popular de Llocnou de la Corona ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa del municipio al frente, la Popular Paqui Llopis, así como el resto de concejales y concejalas que forman parte del equipo de gobierno local, junto con el Senador Fernando de Rosa y el Diputado Autonómico Alfredo Castelló, con la finalidad de trasladar sus reivindicaciones en materia de Seguridad Ciudadana, ante el aumento en los últimos meses de episodios en la vía pública de vandalismo, robos y peleas de personas ajenas a la población que viene a perturbar la tranquilidad por la que se ha caracterizado siempre la localidad de LLocnou de la Corona, formada mayoritariamente por personas de avanzada edad, que no pueden hacer frente a estas situaciones y que están atemorizadas y preocupadas por la situación actual de inseguridad ciudadana las calles de la población.

Llocnou exige la ampliación urgente de la jurisdicción de la Policía Local de Alfafar y Sedaví para frenar el botellón La alcaldesa, Paqui Llopis, señaló durante el encuentro que: “debido a nuestra limitación de medios económicos y humanos, no disponemos de policía local, dependiendo única y exclusivamente la responsabilidad de la seguridad ciudadana de nuestras calles del Puesto Principal de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja, siendo a todas luces insuficiente, debido a su limitación de medios y a su escasa presencia patrullando nuestro municipio”. Llocnou acuerda con Alfafar y Sedaví que sus Policías Locales patrullen por la localidad En este sentido, por parte del Ayuntamiento se remitió un escrito tanto a la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, como a la propia Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, sin que hasta la fecha se haya puesto en marcha medida alguna para erradicar este problema de seguridad ciudadana, en un municipio que apenas supera los 100 habitantes. La alcaldesa, Paqui Llopis, puso de manifiesto: “la escasa muestra de voluntad por parte de la conselleria de Justicia de mostrar interés por esta problemática en materia de seguridad ciudadana, ya que desde una primera reunión en el mes de noviembre del año pasado no hemos vuelto a tener noticias, y la policía autonómica no ha vuelto aparecer por el municipio para nada”. Paqui Llopis, concluyó sus declaraciones señalando que: “en estos momentos, es más necesario que nunca que se articule algún mecanismo en materia de seguridad ciudadana a través de la policía autonómica para garantizar la seguridad en el municipio, especialmente durante las noches y los fines de semana, para prevenir conflictos en aras a una buena convivencia y evitar situaciones que puedan derivar en altercados o asuntos de más gravedad”.