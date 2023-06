Higinio Yuste seguirá siendo alcalde de Massalfassar dos años más. El actual alcalde mantiene la vara de mando pero no como lider de Ciudadanos, sino como el de Massalfassar en Marxa. Y lo hace gracias a los votos, a mano alzada, de sus tres concejales y de los cuatro concejales de Compromís, y no con los tres del PP, con los que ahora estaba en el gobierno en coalición. Alvaro Montañes ha recibido el apoyo del edil de Vox, pero no ha sido suficiente para conseguir la alcaldía. Sorprendentemente Yuste ha decidido cambia de socio de gobierno.

Alvaro Montañes , del PP, felicitó al alcalde por "conseguir lo que buscaba". Lamentó que siendo la segunda fuerza politica más votada no haya conseguido alcanzar el gobierno co un acuerdo con Massalfassar en marxa. "Hemos de explicar que ha pasado. Vamos a negociar turnarnos la alcaldia y vamos a reclamar la concejalia de Urbanismo, pero no lo aceptaron.Pero hay que asumir las derrota pero no entendemos el pacto que se ha hecho enre las dos formaciones cuando la población ha votado por un gobierno de derechas y cuando este alcalde hizo una mocion de censura contra el partido con elque ahora ha pactado". Yuste, afirma que su partido no es ni de derechas ni de izquierdas. "La mejor decisión es la que hemos tomado". "Sabemos lo dificil que es gobernar en minoría y que perjudica al pueblo, por eso hemos tomado esta decisión de formar un gobierno en coalición para que Massalfassar avance, porque la prioridad son las personas. El futuro comienza ahora".