Emoción y pólvora volvieron a encender la noche de Paterna durante la “millor Cordà del món”, tal como proclama el himno de la emblemática fiesta. Alrededor de 70.000 cohetes entre "femelletes" y "coetons" llenaron los 150 metros de la calle Mayor de fuego, un espectáculo al que dieron vida 351 tiradores y tiradoras provistos con un total de 128 cajones. La Cordà de Paterna 2023 duró 21.50 minutos con un ritmo sostenido que acabó con la explosión de júbilo de todos los participantes.

El espectáculo pirotécnico comenzó a las 1.30 horas en punto después de que el coeter major, Vicent Pla (Curro), pasara la bengala verde que situaba a los tiradores y tiradoras en sus postas. En ese momento sonó el trallazo de una traca atravesando la calle como una cicatriz y a partir de ahí comenzó el baile de “femelletes” con el estallido de los cajones, más profundo, marcando los minutos en punto como un reloj.

El ritmo de esta particular lucha de fuegos artificiales fue en un leve in crescendo por tierra y aire (muchos cohetes rebasaron los edificios) que culminó en los minutos centrales, con el reventón de varios cajones consecutivos y una enorme humareda que cubrió toda la calle. Por suerte, la brisa nocturna tras un día especialmente ventoso despejó inmediatamente el escenario para el disfrute de quienes aguantaban el chute de fuego apostados en los balcones de la calle Mayor.

Este pico de intensidad dio paso a una segunda parte también alegre pero ya sin tanto fuego, donde los tiradores y tiradoras racionaron la pólvora con algunos parones seguidos de breves arreones de luz, aunque ya sin demasiado fuelle. Finalmente, tras el paso de la bengala roja, la Cordà terminó por morir lentamente entre los vítores del público.

"Me he animado por mi hijo"

Tras la descarga de pólvora y adrenalina llegaron los abrazos y las valoraciones en caliente de lo que acababa de ocurrir. Digiriendo el impacto estaba Javier, de 46 años, tirador primerizo en la calle Mayor. "Es el primer año que me atrevo, me he animado porque mi hijo pequeño ha empezado a tirar en el cohetódromo. Ha sido una experiencia muy bonita y me quedo con el orgullo de la faena bien hecha. Seguro que repito".

También repetirá Yaiza, de 34 años, tras haber disfrutado esta edición de 2023 "como una niña pequeña". "Esta ha sido mi segunda vez y me llevo mucho mejor recuerdo. El año pasado tuve que salirme cinco minutos antes del final porque me reventó un cohete en la cara y me quemó. Este año ha salido todo perfecto, con ganas de volver", decía emocionada la paternera.

"Ahora es difícil dormir"

Justo al lado, con una llamativa chaqueta rosa y los nombres de "Geles" y "Andrea" bordados en la espalda aguardaba la actual regidora del Foc en Paterna, Andrea López, igualmente satisfecha con el resultado: "Ha sido increible, una Cordà muy dinámica. Estoy contenta de ver a todos los tiradores contentos, no ha habido ninguna incidencia grave, así que feliz por todos ellos. Para mí ha sido especial por ser mi primer año como concejala del Fuego, porque he podido disfrutarla con familiares y amigos y porque mi madre continúa estando presente (Mari Ángeles Esteve -Geles- fue de las primeras mujeres tiradoras y falleció en 2001, pero su memoria sigue muy viva en el municipio).

Y al análisis optimista se sumaba el alcalde, Juan Antonio Sagredo, aún enfundado en el traje de cuero. "Ha salido todo perfecto, hemos estado muy bien sincronizados, se nota que vamos aprendiendo", bromeaba el primer edil de Paterna. "Es un orgullo pertenecer a este grupo de hombres y mujeres que hacemos la millor Cordà del món. Es tan complicado dormir ahora que nos vamos a la recordà a seguir tirando cohetes hasta las 6 de la mañana".

Presencia del Consell

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, se mostró emocionada tras asistir –desde el edificio Pepín Damián– a un espectáculo que había visto muchas veces por televisión. "Ha sido un honor poder asistir como vicepresidenta del Consell. Hay que felicitar a la organización porque han sido capaces de dar un magnifico espectaculo, y los tiradores y tiradoras han demostrado valentia y audacia al estar ahí dentro. Hay que vivirlo para saber qué es la Cordà, y viendola en directo se entiende por qué está considerada como Bien de Interés Turístico Nacional"

Por lo que respecta al balance de heridos, el número de personas, todas leves en esta edición, ha sido de 42, concretamente 22 en la Cordà y 16 en la Recordà.