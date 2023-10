Vecinos de Quart piden explicaciones por la inactividad de las cámaras de Barrio del Cristo

La plataforma vecinal Folio Blanco integrada por vecinos y vecinas de Quart de Poblet ha presentado un registro de entrada en el consistorio de Quart pidiendo explicaciones por la inactividad de las cámaras de vigilancia de Barrio del Cristo que denunció este diario el pasado sábado tras la agresión homófoba ocurrida el pasado 26 de agosto en las fiestas.

La Mancomunitat de Barrio de Cristo integrada por los ayuntamientos de Quart y Aldaia aseguraron a este diario que las cámaras de momento solo controlaban el tráfico y estudiarían "la casuística de cada una de ellas de forma individual antes de activarlas previa comunicación a Delegación, o bien pedir permiso para su activación", ya que de momento las cámaras solo controlan el tráfico.

Una explicación que sorprendió a los miembros de la plataforma, que afirman que esas cámaras se instalaron con el objetivo de vigilar. En el escrito presentando recuerdan al gobierno de Quart de Poblet que en septiembre de 2022 se firmó un contrato con la empresa Bercsa de mejora viaria, carril bici, vigilancia y reordenación del polígono Masía d'Espí, calle Doctor Fleming, Cautiva y Artesanía cofinanciado por el Ivace con 200.000 euros.

En dicho contrato, que adjuntan con el escrito, se establecía un sistema de vigilancia a través del CCTV conectado con la Policía Local y añadía que para este objetivo se situaría un poste de vigilancia en los cruces de las calles mencionadas para mejorar la vigilancia. Los postes se conectará mediante red inalámbrica a la red de cámaras municipal a su vez que estarán monitorizadas por la Policía Local.

En el documento, además, se establecía que estas cámaras tenía como función "mejorar la gestión del tráfico y aumentar la seguridad ciudadana".

"Se trata de un hecho muy grave"

Es por eso, que tras ver el contrato, la Plataforma Folio Blanco pide saber si las cámaras están conectadas a la Policía Local. También por qué la contrata de las obras no pidió permiso a Delegación de Gobierno tal y como ordenaba el pliego de prescripciones técnicas, y en ese sentido por qué los servicios técnicos municipales no solicitaron a la empresa los escritos de tramitación de la autorización o comunicación a la Delegación del Gobierno. "Esta agresión homófoba se trata de un hecho muy grave y por tanto no puede quedar impune por el mal funcionamiento de las cámaras de vigilancia", concluyen desde la plataforma vecinal.