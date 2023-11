Los vecinos y vecinas que integran la Asociación No a la Depuradora de Alcàsser han acogido con cierto excepticismo la valoración dada por el ayuntamiento tras la reunión con la nueva directora general del Agua, Sabina Galindo, donde se comprometían a buscar alternativas de la instalaicón de la EDAR que no afectasen a la población. Según relataba el propio alcalde Alberto Primo, se abría un camino a nuevas reuniones con el objetivo de frenar el proyecto para "no hipotecar" a los residentes de la zona.

"De momento son solo palabras pero queremos hechos. Esperamos un compromiso real de la conselleria en el objetivo de suprimir la construcción de una mcrodepuradora en Alcàsser", señalan desde la Plataforma, desde donde apuntan la acción que estará en manos del área de Salomé Pradas. La Plataforma lleva la depuradora de Alcàsser a Bruselas "El proyecto está ahora en fase de redacción a la espera del informe de impacto medioambiental que debe hacer la conselleria. Si este informe es negativo, el Ministerio no puede llevar a cabo la construcciónde la EDAR, y esperamos que así sea", señalan. De hecho, en el primer borrador de presupuestos autonómicos presentados la semana pasada por la Generalitat Valenciana hay una partida de 450.000 euros en 2024 destinada a la redacción de este informe. A la espera de una reunión Los integrantes de la Asociación No a la Depuradora de Alcàsser esperan poder hacer dicha solicitud en persona, ya que advierten que hace más de tres mese , tras el cambio de gobierno autonómico, solicitaron una reunión con la nueva directora general del Agua y con la conselleria para iniiar uanotma de contacto "pero seguimosa laespera de que nos la concedan". De hecho, la plataforma ha acudido al Síndic ante el silencio administrativo tras la petición de la reunión. La conselleria, sí ha contestado por escrito, a una reclamación realizada desde la asociación tras conocoer el anteproyecto, donde se establecen una serie de parámetros que no corresponden a los informados inicialmente. Entre ellos, el colectivo afirma que el nuevo sistema de saneamiento de L'Horta Sud se contemplaba un presupuesto de obra de 115 millones de euros, enmarcados dentro de los fondos de la Unión Europea, pero aseguraban que el presupuesto asciende ya a 287.980.000€ el cual se incrementará con los costes asociados a la disponibilidad de terrenos, tanto de expropiación como de indemnizaciones por establecimiento de servidumbres y ocupaciones temporales, que se definirán oportunamente tras la elaboración de la relación de bienes afectados, así que fácilmente se superaran los 300 millones, tres veces más de lo presupuestado. Ante estos datos,desde Medioambiente han contestado que "las estimaciones previas a que se refiere la “queja”, cuyo origen en algunos aspectos desconocemos, no tienen ningún valor vinculante sino solo orientativo a efectos de iniciar, en su día, el proceso de contratación para la redacción del anteproyecto". Y añaden que "el anteproyecto, una vez redactado, será trasladado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente de la Dirección General del Agua del Gobierno de España, que es, en cualquier caso, el órgano sustantivo competente y adoptará las determinaciones que entienda convenientes".