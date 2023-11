Se ha abierto una pequeña puerta hacia la esperanza de evitar que la Depuradora de Alcàsser se construya en el polígono de la población. Así, con esa esperanza al menos, ha salido el alcalde de la localidad de l'Horta Sud, Alberto Primo (PP) en la primera reunión mantenida con la nueva directora general del Agua del Consell, Sabina Galindo, también del PP.

Fue este pasado martes cuando el alcalde de Alcàsser acompañado de dos concejales del equipo de gobierno se reunieron con la Directora General del Agua, Sabina Galindo, quien recibió, por primera vez tras las elecciones municipales, a la representación del Ayuntamiento de Alcàsser para escuchar los argumentos por los que el consistorio mantiene su firme "no" a la instalación de la macrodepuradora en la localidad. Posición que llevó a Alberto Primo a tener el apoyo mayoritario de la población que le hizo ganar en las urnas la mayoría absoluta.

Ahora, las sensaciones son diferentes. Tras realizar esta reunión, el propio alcalde afirmaba “estar satisfecho de que por fin se nos escuche en Conselleria, ya que se habían presentado alegaciones que con el Botánico no fueron ni contestada".

En ese sentido, el gobierno local aprovechó el encuentro para aportar datos y estudios que manifiestan que "este modelo de depuradora no solo es negativa para Alcàsser y su entorno, sino para toda la comarca de l'Horta Sud”. En ese sentido, ayuntamientos como Picassent, cuya población residente en la urbanización San Ramón también estaría muy cerca de la EDAR, o Alfafar han manifestado su rechazo a estas instalaciones de saneamiento.

En este sentido, la Directora General, no se cerró en banda y transmitió su intención de“buscar soluciones que no supongan un impacto negativo para ninguna población”, comentaba. Unas declaraciones que han sido recibidas con optimismo por el Ayuntamiento de Alcàsser, que considera que se ha abierto una puerta a la eliminación del proyecto.

Construída por el Ministerio

Hay que tener en cuenta que aunque el coste de la redacción correrá a cargo de la Generalitat Valenciana, que se estima en 1,5 millones-, será el Ministerio para la Transición Ecológica quien ejecute su construcción -estimada en 110 millones y con finalización prevista a priori para 2026-, por lo que no es una instalación que no depende exclusivamente del gobierno autonómico.

Este encuentro también contó con la asistencia de Jose Vicente Benadero, uno de los artífices del proyecto de la macrodepuradora, con quién Primo Llácer pudo discutir cuestiones tales como la localización del mismo, las actuaciones previas necesarias antes de plantear cualquier instalación de este tipo, así como las distintas alternativas a esa macrodepuradora.

Hay que recordar que se trata de una depuradora que admitirá casi 100.000 metros cúbicos en caso de lluvias intensas e impedirá la llegada de vertidos contaminantes a l’Albufera. La nueva infraestructura de Alcàsser completaría las funciones que ahora cumple la de Pinedo. Se preveía que la nueva estación de aguas residuales tendría una capacidad diaria de 60.000 metros cúbicos, aunque podría recoger 35.000 más en episodios de precipitaciones extremas.

Unas cifras para una macro instalación que según Alberto Primo no puede ni quiere asumir la población: “El mandato de nuestros vecinos ha sido claro, no a la macrodepuradora en Alcàsser, por ello hemos aportado distintas alternativas”.Es por ello, que asegura con rotundidad que "nos emplazamos para futuras reuniones con el objetivo de frenar el proyecto y que la solución no hipoteque el futuro de los vecinos y vecinas de Alcàsser ni perjudique su entorno”.