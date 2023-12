Una docena de camiones diarios transportando lodo residual por el casco urbano de Alcàsser. Esa es la realidad que no se cuenta de la megadepuradora que el Botànic aprobó construir en esta pequeña localidad de l’Horta Sud y que ahora ha revelado a la ciudadanía el exdirector de la Epsar, Augusto Montamarta, en una charla de casi tres horas realizada en el centro cultural, solicitada por la Asociación No a la Megadepuradora de Alcàsser y respaldada por el ayuntamiento, cuyo alcalde, Alberto Primo, ya ha dejado claro su deseo de paralizar el proyecto.

Montamarta ha seguido el proyecto desde sus inicios hasta que dejó el cargo en 2021, y desde esa posición pudo revelar datos, que aparecen en documentación pública pero que pasa inadvertida por el ciudadano de a pie.

Entre ellos uno muy destacable. Según Santamarta, en el informe impulsado desde la Generalitat para conseguir el ok al impacto medioambiental necesario para continuar con el proyecto, se ha omitido que la EDAR prevé generar 40.000 toneladas de lodos residuales, “un dato que no me saco de la manga, aparece en un documento anterior usado para la licitación”.

Eso, relata Montamarta, supone que se deben extraer de la EDAR 110 toneladas al día, en 10-12 camiones en una carretera que de momento no parece estar preparada para un tránsito de ese calibre. “Se tratan de camiones herméticos, pero que pase por delante de tu casa cada día 10 camiones con residuos, en los que se puede producir alguna fuga, plato de buen gusto creo que no es para nadie”.

Estación de bombeo de pretratamiento

El exdirector de la Epsar, también reveló otro dato que se desconocía en la población. El proyecto contempla la construcción de dos estaciones de bombeo , una en Picassent y otra en Alcàsser, que se situará en una hectárea delante del polideportivo y el cementerio. Aunque irá soterrada, según Santamarta, es una estación de pretratamiento, es decir, “es el primer filtro que debe superar el agua, donde llegan los desechos grandes que muchas veces hay que entrar a quitarlos. Nadie puede garantizar que no hayan olores”, afirma.

“No es necesaria la megadepuradora”

Para Montamarta no es necesaria la construcción de una depuradora de 20 hectáreas y con una inversión inicial de 280 millones que puede ascender a 375 millones con el aumento de los costes. “No lo digo yo, lo dijo la Generalitat. En una reunión mantenida en octubre de 2020 con la Dirección General del Agua y el Ministerio, se acordó que la opción más factible era una red descentralizada de pequeñas depuradoras en varios municipios más cerca de los lugares de reutilización del agua y que supondría un coste de 100 millones de euros. Y de repente, en abril de 2021 se presenta com opción la macrodepuradora”, recuerda.

Alivio con la EDAR de Torrent

Según el exgerente de la Epsar, aunque la macrodepuradora se justificó para reducir la contaminación de l’Albufera y reutilizar el agua para riego, “la realidad es que finalmente reconocen que es para aliviar la carga a la depuradora de Pinedo”. Sin embargo, Montamarta asegura que Pinedo ya se va a ver aliviada con la ampliación de la EDAR de Torrent, cuyas obras acaban de iniciarse, “que supondrá que llegará un 18% menos de caudal a Pinedo”. El especialista reconoce que con lluvias intensas se producen alivios del emisario submarino de agua sin tratar, “pero según un informe se pueden dar entre 9 y 15 episodios al año, esto justifica una inversión de 375 millones de euros?”, se pregunta Santamarta, quien afirma que la clave está en los tanques de tormenta.

“Valencia tiene siete tanques de tormenta diseñados, y solo funcionan dos. Pero es que l’Horta Sud tiene seis y ninguno operativo. Si no hay lugares para almacenar el agua limpia es imposible que funcione bien la separativa”, señala.