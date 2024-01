Generalitat y Torrent buscan una propuesta más atractiva para el museo del ferrocarril

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Torrent han acordado trabajar conjuntamente en la búsqueda de una alternativa atractiva que complemente la oferta del Museo del Ferrocarril, habilitado en los antiguos talleres que dispone FGV en la capital de l’Horta Sud. La instalación museística se encuentra cerrada y sin visitas desde que se anunciara su apertura, hace más de siete años.

En octubre de 2016, Ferrocarrils de la Generalitat iniciaba una obras con el objetivo de poner en valor los antiguos talleres de Torrent, donde la empresa autonómica albergaba su colección de material, trenes y tranvías históricos. La intención era convertir el recinto en un centro expositivo.

Aquellas viejas cocheras fueron proyectadas por el ingeniero Santiago Castro Cardús y puestos en servicio por la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia en el año 1963, y se empleaban para realizar el mantenimiento del material móvil que la empresa utilizaba en la línea que unía Valencia con Castelló, hoy parte de la línea 1. Al ponerse en marcha la actual sede de FGV en València Sud, que comprende talleres y cocheras, los de Torrent pasaron en 1992 a convertirse en instalaciones auxiliares. Las naves quedaron únicamente como depósito de la colección de Material Histórico de Ferrocarrils.

Primeras actuaciones

El anuncio de la Generalitat del Botànic fue acompañado de una primera fase de trabajos, consistente en el acondicionamiento de los accesos a los talleres para visitas externas en la playa de vías. El ámbito de actuación es casi toda la zona norte de los terrenos, así como la explanada al oeste del cerramiento, de forma que los visitantes puedan recorrer dicha playa de vías hasta llegar al edificio principal donde se encuentran los vehículos restaurados, accediendo por la puerta del oeste junto a la entrada de las líneas férreas. La ejecución de estas obras permitirá las visitas guiadas y controladas a la zona, independientemente del interior de los edificios.

De hecho, en diciembre de 2016, primero, y en julio de 2017, después, se realizaron dos visitas institucionales, con la entonces consellera de Obras Públicas, María José Salvador, y el alcalde de Torrent, Jesús Ros a la cabeza. También otra con distintas asociaciones torrentinas para mostrar el complejo. En la visita de julio, la responsable autonómica aseguró que el museo abriría sus puertas en poco días. Incluso FGV aseguró entonces que la oferta museística había tenido una buena acogida y que en menos de 20 días las visitas, ya fueran individuales para grupos, estaban ya completas hasta casi final de año. Y es que el Taller d’Història Ferroviària de Torrent contaba con una colección de más de 70 trenes y tranvías históricos, 13 de los cuales habían sido totalmente restaurados, uno de ellos el tranvía de caballos del siglo XIX o el último que circuló en València antes del cierre del servicio en los años 60, así como trenes «Los portugueses» o el coche salón Break.

Pero tras esas primeras visitas el Museo del Ferrocarril de Torrent no acabó de arrancar. Así lo denunció en 2019 la ahora alcaldesa Amparo Folgado, que relevaba que la propia página web de FGV, donde debía reservarse las citas para visitar el Taller d’Història Ferroviària de Torrent, avisaba que «Debido a las obras de rehabilitación del taller de Torrent de FGV el material expuesto no está visible y no se realizan visitas. Disculpen las molestias».

Actuación de 759.000 euros

Ya en marzo de 2020, a pocos días de que se decretara el Estado de Alarma en todo el país por la pandemia de la covid-19, FGV anunciaba la adjudicación de los trabajos para rehabilitar las estructuras, cubiertas, elementos auxiliares como depósitos, puertas y cerramientos exteriores y fachadas de los edificios que integran los antiguos talleres ferroviarios de Torrent, con la finalidad de garantizar e incrementar las condiciones de conservación de estas instalaciones. La obra contaba con un presupuesto de 758.639 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, para una intervención sobre una superficie de más de 26.000 metros cuadrados, de las que 7.500 corresponden a edificaciones como la nave principal y las cocheras.

En mayo de 2021, la entonces gerente de Ferrocarrils, Anaïs Menguzzato, visitó el recinto para comprobar el resultado de la intervención y avanzó que «el objetivo es conseguir que en un futuro próximo se puedan utilizar para acondicionar un espacio expositivo, en el que mostrar la colección de material histórico de FGV».

Pero la realidad es que el complejo ferroviario sigue cerrado a cal y canto. De ahí que en una reunión reciente entre Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio; y Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent; para tratar distintos asuntos de la capital de l’Horta Sud y que son competencia del departamento autonómico, se abordó el futuro del museo ferroviario.

Oferta para toda la ciudadanía

Ambas administraciones coincidieron en que por la experiencia y el resultado de instalaciones similares, este tipo de museos no resultan del todo atractivos para vecinos y visitantes. Por tanto, Generalitat y Ayuntamiento acordaron buscar alternativas para un uso compartido del complejo. Eso sí, sin perder la esencia y el carácter de poder visitar la historia del ferrocarril valenciano, pero añadiendo una propuesta más abierta para la ciudadanía y de la que poder disfrutar de una instalación con muchos metros de superficie.

Departamento autonómico y local pactaron convocar un encuentro en próximas fechas para analizar los planteamientos de unos y otros, y valorar así qué uso se le asigna al complejo de FGV y poner fecha de apertura.