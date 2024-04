El alcalde de Alfara pierde la confianza del pleno y abre 30 días para que se presente otro candidato

El alcalde de Alfara del Patriarca ha perdido la cuestión de confianza presentada hoy al pleno de la corporación municipal con siete votos en contra de Compromís (3) y PP (4) y cuatro votos de los socialistas a favor. Ahora se abre un periodo de treinta días para que la oposición presente un candidato o candidata alternativa a la alcaldía que tendrá que salir votado con mayoría absoluta. Si eso no pasa, una vez transcurrido un mes, las cuentas se aprobarán automáticamente.

Es la falta de acuerdo para aprobar los presupuestos anuales lo que llevó a la corporación municipal a la cuestión de confianza. El alcalde de Alfara, Jaume Martínez (PSPV), convocó esta semana el pleno al no lograr aprobar los presupuestos municipales del año 2024 con los votos en contra de Compromís (tres concejales) y el PP (cuatro concejales). El pleno está formado por once ediles y los socialistas gobiernan en minoría con cuatro representantes.

Tras ese fracaso en la luz verde a las cuentas municipales, el alcalde decidió poner en manos del pleno su continuidad en el cargo. Es decir, condiionar seguir como primer edil a la aprobación de presupuestos. El edil ha dado así esta mañana un "ultimátum" a la corporación en un pleno extraordinario para forzar a aprobar los presupuestos del municipio.

Con todo, tras no apoyarle ni Compromís ni el PP, ambos partidos tienen 30 días para presentar una moción de censura con un candidato o candidata a la alcaldía alternativo, que deberá ser votado por mayoría absoluta. Si pasado el periodo de un mes tras el pleno de la cuestión de confianza no hay candidato alternativo, los presupuestos se darán por aprobados.

Compromís insiste en formar equipo y el PP no se fía del alcalde

Compromís insistió en crear un equipo de gobierno "con una mayoría solvente para enfrontar los problemas a los que nos enfrentamos". Así, el portavoz Jesús Guanter apuntó que "todo eso no se resuelve aprobando presupuestos como se hará de aquí un mes, sino con un gobierno de mayoria suficiente que ilusione, con un proyecto que nos haga sentir orgullosos de participar de la vida política de este pueblo". Después, votaron en contra. "No queremos llegar a un acuerdo solo de presupuestos, ya lo dijimos y lo repetimos".

Pleno extraordinario esta mañana en Alfara del Patriarca. / V.P.

Purificación Sánchez, del PP, por su parte, ha señalado que "tendemos la mano al diálogo" pero el PSPV gobierna "unilateralmente y para el 33 % que les votaron". Afean que "no son capaces de entenderse con la oposición y sin diálogo y lo que es peor, a espaldas del 70 % de la población". Asimismo, lamentó que las cuentas de este año "se diferencian poco o nada de los prolongados" y "no reflejan un proyecto político para el pueblo". Sánchez ha incidido en que "no confiamos en el gobierno actual" y los presupuestos "no son claros para que nosotros les apoyemos".