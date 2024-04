"Nos enseñan inglés para indicar a un turista pero no a comunicarnos con una persona autista"

Solo porque una persona no hable, no significa que no tenga nada que decir. Bajo esta premisa se ha celebrado este jueves en Aldaia la primera formación de atención a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Una jornada, organizada por el Ayuntamiento de Aldaia y la Mancomunitat de l'Horta Sud, que ha reunido a más de 200 agentes de 75 municipios distintos de toda la Comunitat Valenciana y que ha servido para presentar un libro manual de actuación que han elaborado dos agentes de la Policía Local de Valencia, José Carrasco Ordoñez y Raquel García Sáez, junto a la asociación Plena Inclusión y que quiere ser la herramienta pionera para establecer los protocolo de actuación con personas con TEA.

Además, ha contado con la participación de Paula Moreno Fernández, maestra de educación especial y de pedagogía terapéutica y Juan José García Lloris, fiscal de protección de personas con discapacidad de la fiscalía de Valencia.

Remover conciencias y formar a los agentes de las fuerzas de seguridad de cómo atender a las personas con TEA han sido los objetivos. ¿Cómo comunicarse con una persona TEA en cualquier situación que implique la atención de las fuerzas de seguridad? La especialista Paula Moreno incide en que las claves para comunicar y hacer llegar el mensaje a una persona con TEA son "utilizar frases cortas, lenguaje literal evitando metáforas y dobles sentidos, tener precación a la hora del contacto físico porque los desórdenes sensoriales pueden afectarles pero sobre todo corroborar que han comprendido el mensaje y la información transmitida".

Un manual de acción

La iniciativa de la jornada y de la creación de un libro protocolo surge tras un incidente que tuvo lugar en València hace un par de años con una persona autista de unos 30 años, al que expulsaron de un autobús. Allí, dentro del cuerpo local se identificó la necesidad de formarse para poder actuar en situaciones que impliquen a personas con discapacidad.

A partir de ahí, cada federación de discapacidad tiene dos policías de referente. Raquel y José son los agentes de referencia para personas con autismo. Fueron ellos quienes impulsaron el manual junto a Plena Inclusión y con el asesoramiento de otras asociaciones que hoy se ha divulgado y repartido en Aldaia a profesionales de toda la Comunitat Valenciana. "Se trata de una herramienta para que los policías tengan más información de cómo trabajar con personas TEA".

Participantes en la formación de agentes en Aldaia / L-EMV

"Aprendemos inglés pero no a tratar con discapacidades"

La idea es que este manual se traslade a todos lados porque es un recurso que no se da en ningún sitio"; añade Raquel. "En las academias de policías o guardia civil, aprendemos inglés por si viene alguien de Bristol y nos pregunta 'where is the Cathedral' pero no nos enseñan a tratar con niños con autismo valencianos", dice José, que es papá de un niño con autismo.

"Hace cuatro años no tenía ni idea de autismo, a raíz de mi hijo me fui informando y también dándome cuenta hablando con compañeros que no sabemos cómo tratar con estas personas para garantizar una atención adecuada e igualitaria", apunta José. Según inciden, el autismo es un tipo de discapacidad invisible, "de primeras no lo detectas, y si se encuentran en un momento complicado, puede ser que no sepamos cómo acercanos o actuar", apuntan ambos agentes.

"Aprender es imprescindible para tener una sociedad igualitaria"

"Si queremos una sociedad igualitaria, todos tenemos que implicarnos, formarnos y aprender" dicen y esta es una iniciativa para ello. En el descanso de la jornada, varios agentes se acercan a los ponentes y les hacen preguntas concretas sobre sus intervenciones. "Nos parece imprescindible aprender sobre este tipo de comunicación. Si no es por estos cursos, tieness que ir a ciegas y todo el mundo se merece ser entendido y poder comunicarse. Y para ello, nosotros también tenemos que aprender cómo acercanos a personas con TEA", apuntan una pareja de policías mientras esperan el inicio de otra ponencia.

Autoridades presentes

El Subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, el Presidente de la Mancomunidad de l'Horta Sud, José Cabanes, y el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, inauguraban una jornada pensada con el objetivo de fomentar "la convivencia y el buen funcionamiento de nuestra sociedad, y adaptar los protocolos de intervención con las personas con TEA", según han dicho en la inauguración y donde se ha felicitado por la iniciativa a la Mancomunitat, saludando a las asociaciones presentes Plena Inclusión y Aldaia Inclusión. La concejaa de Seguridad Ciudadana y diputada provincial, Empar Folgado, y el inspector jefe de la Policía Local de Aldaia, David Lerma, completaban la foto en esa inauguración.

Finalmente la regidora de Seguridad Ciudadana de Aldaia y el inspector jefe de la Policía Local de Aldaia han entregado un detalle y todo el agradecimiento a los intervinientes, unos palmitos elaborados en Aldaia, como símbolo de la localidad, “por las grandes aportaciones de aprendizaje y a todos los asistentes agradecer el interés al seguir andando por una plena inclusión ligando seguridad y servicio social”.

