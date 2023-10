“Nos hemos encontrado un agujero de 12 millones en el ente de las basuras”

Hace tres meses le entrevisté como nuevo alcalde de Almàssera y ahora como nuevo presidente de la Emtre. Un ascenso meteórico el suyo.

Es una gran responsabilidad que asumo con alegría. El presupuesto de la entidad metropolitana son aproximadamente 90 millones de euros y que el partido piense en uno para para gestionar el devenir de esta entidad siempre gusta.

En 22 años el presidente de la Emtre siempre había sido un edil de València. Como alcalde de l’Horta, ¿le dará un enfoque distinto a su mandato?

La entidad metropolitana la componen más de 40 municipios entre los que evidentemente destacan muchos municipios de mediana y pequeña población. Al final Valencia es un monstruo con una población de 900.000 habitantes, pero nosotros estamos gestionando todos los residuos de 1,6 millones de ciudadanos y la idea es descentralizar la entidad metropolitana.

¿Cómo se ha encontrado las cuentas de la Emtre?

Tenemos muchos problemas porque nos hemos encontrado con un agujero presupuestario de 12 millones de euros. Esto es consecuencia de una serie de decisiones políticas que tomó la corporación anterior y que nosotros ahora tendremos que gestionar de cara al próximo presupuesto de noviembre, que es la herramienta con la que trabajamos.

¿De dónde procede ese agujero?

De varios sitios. Para empezar hay un 1,5 millones de descuadre en las cuentas de forma estructural. El año pasado se pudo asumir con un ingreso extraordinario de una sentencia que se ganó, pero ese millón y medio evidentemente se arrastraba y este año habrá que asumirlo a nivel presupuestario. Luego estimamos que tendremos cerca de 4 millones de euros con un nuevo impuesto que el Gobierno central ha enmascarado llamándolo Costes de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y que se aplicará a partir de enero de 2024. Además hay otros 3 millones de la revisión de precios que vamos a aplicar este año. Y luego está el tema de los ecoparques móviles y fijos, que los asume la entidad metropolitana a costa de comerse los remanentes, pero llega un momento en que los ecoparques se hacen insostenibles si la entidad no presupuesta esos costes.

¿Estos 12 millones se les repercutirá a los ayuntamientos que integran la Emtre?

Estamos con los técnicos explorando las vías para ver cuál es la mejor solución a este problema y aminorar el golpe.

¿Cabe la posibilidad de que esto termine pagándolo el ciudadano en una nueva tasa?

Insisto, de momento estamos analizando todas las vías para intentar cuadrar las cuentas, porque 12 millones es mucho dinero en una entidad que tiene un presupuesto de 90 millones de euros, estamos hablando de un porcentaje superior al 10%. Es un agujero que heredamos de toda la gestión de Compromís, porque al final nosotros lo que estamos haciendo es asumir unas decisiones que tomó la anterior corporación. Nosotros no hemos votado a favor de que se nos ponga este impuesto. Además, ellos ya sabían perfectamente que se arrastraba un descuadre de 1,5 millones del año anterior y no hicieron nada para subsanarlo. Ahora nos toca buscar la viabilidad de la entidad, lograr que los residuos se recojan como como Dios manda y que en octubre o noviembre de 2024 no tengamos un problema para asumir los pagos, porque eso ya sí que sería desastroso.

¿No tenían ustedes noticias del agujero presupuestario?

Esto es algo que se sabía, pero desde Compromís no se quiso tocar nada de la entidad, habida cuenta de la proximidad de las elecciones. Sabían que había un descuadre de 1,5 millones. Sabían que venían 4 millones de euros por el GEI estatal. Y sabían que era inasumible continuar con el tema de los ecoparques como estábamos haciendo hasta ahora.

Hace apenas dos meses muchos ayuntamientos denunciaban que la tasa de incineración de residuos con un 21% de IVA, que pasó de ser autonómica a estatal, les estaba asfixiando. El PP encabezó esta denuncia. ¿Se le puede aliviar esta carga a los ayuntamientos?

Este impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración de residuos nos cuesta la friolera de un millón de euros al mes porque añaden el IVA. En Almàssera este impuesto nos va a suponer 60.000 euros del presupuesto. Desde la Emtre no podemos hacer nada por esto se repercute directamente a los ayuntamientos, que pueden modificar su tasa de recogida de basuras o asumirlo en los presupuestos.

Otro de los frentes abiertos en la Emtre es su relación con la UTE de los Hornillos, una de las dos concesionarias que gestionan la planta de Quart de Poblet. Han cruzado ustedes sucesivas denuncias e indemnizaciones por discrepancias en los precios y el servicio. ¿Tienen algún juicio pendiente?

Hay un procedimiento judicial aún pendiente relacionado con la revisión de los precios por tonelajes. No he podido entrar aún al detalle, pero este es uno de los temas importantes que tengo pendiente, reunirme con el nuevo gerente y todo el equipo para darle una solución a esa relación, porque tampoco se puede estar en una conflictividad constante. Necesitamos llegar a acuerdos en todos los problemas referentes a las revisiones de precios, porque al final dicha conflictividad no le interesa ni a la entidad metropolitana ni a la propia UTE.

La Asamblea de la Emtre aprobó en octubre de 2022 la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa Tamer, incluyendo la congelación global de las cuotas para el ejercicio 2023… ¿Estáis de acuerdo con estos cambios?

De esta tasa en su día se modificaron los tramos bajo y medio, pero ahí hay una confusión, siempre se dice que se favorece a las clases más bajas porque consumen menos hectómetros cúbicos, que es como se mide la generación de residuos. Esto no es del todo cierto. Tú puedes estar jubilado, tener la pensión máxima y gastar muy poca agua; y en el lado opuesto puedes ser un padre con un sueldo bajo y tres hijos que consumen muchísima agua. No necesariamente el consumo del agua está relacionado con el chalet que tiene piscina Desde Compromís siempre se nos ha querido decir que si bloqueas los tramos bajos de consumo favoreces a las clases bajas y medias, pero no es del todo así porque la casuística es muy variable. Nosotros tenemos claro que la forma más objetiva de medir lo que una familia puede generar es el consumo del agua.

¿Tienen previsto entonces reordenar la tasa?

Esto va junto con toda la exploración sobre la línea de financiación para la entidad. De momento estamos analizando todas las posibilidades.

Intuyo que su presidencia será rupturistas respecto a la de Sergi Campillo.

Nosotros todos los programas que han funcionado bien los vamos a mantener, por ejemplo el Programa de Educación Medioambiental, que ya nos parecía bien cuando estábamos en la oposición. Yo no soy de las personas que cree que porque alguien entra en un sitio ya tiene que romper con todo. Y este sirve para la Emtre o para el Ayuntamiento de Almàssera, donde también potenciamos programas que estaban funcionando bien. Hay que entender que la Emtre es una entidad gestora de residuos y tenemos poco margen de maniobra. Tú puedes decidir ir o no a una feria, apostar o no por el contenedor marrón, darle cancha a los programas de educación medioambiental, pero no se puede hacer mucho más. Nosotros queremos continuar con los parques móviles y el programa de educación ambiental, que tuvo más de 600 actividades y llegó a más de 20.000 jóvenes.

¿Tiene algún gran proyecto para la Emtre a nivel de infraestructuras?

Vamos a mirar el tema de los ecoparques y ver sus necesidades para, siempre que el presupuesto lo permita, intentar implantar nuevas dotaciones. Miraremos en un estudio sobre plano dónde hay que reforzar. Llevo dos meses aquí y nos faltan 12 millones de euros, así que la prioridad es esa.

¿Las dos plantas y el vertedero funcionan a su capacidad?

Vamos a tener que abrir un nuevo vertedero porque el que tenemos en Dos Aguas está prácticamente colmado. Es algo que ya está en trámites con la Conselleria y se creará en el mismo municipio, a continuación del otro vertedero.

Quería preguntarle por el puerta a puerta de Meliana, supongo que lo conoce bien. Con un solo mes en funcionamiento del sistema el municipio presentó los mejores datos en la separativa de residuos de toda la Comunitat. Pero luego vinieron todas las protestas vecinales y el voto de castigo a Compromís en las urnas. ¿Qué falló?

¿Los datos quién los facilitaba?

Los pasaba el propio equipo de gobierno del municipio. Compromís.

Yo creo que la implantación en Meliana de ese sistema fue muy radical y además les faltó muchísima campaña de sensibilización. Trinidad Montañana (PP) lo está haciendo bien porque está optando por el sistema mixto.

En realidad no ha tenido otra opción porque el contrato del puerta a puerta es a diez años.

Yo ahora voy por Meliana y la veo más limpia. Hace menos de un año solo se veían totems llenos de basuras. Obligaban a la gente a bajar la basura a determinados horarios. La gente estaba cansada y de hecho así lo dijeron las urnas. Yo no sé si el puerta a puerta es el sistema óptimo de recogida de basuras, lo que sé es que funcionó y que ahora se está haciendo mejor con el sistema mixto.

Pero el sistema puerta a puerta, o como mínimo mixto, ¿puede ser el futuro de la recogida selectiva?

Evidentemente en la entidad metropolitana estudiaremos todos los sistemas de recogida, pero no es idea a corto plazo implantar este sistema, de todos modos la recogida depende principalmente de los ayuntamientos. En la Emtre hacemos campañas de sensibilización, por ejemplo con el contenedor marrón, pero porque tal como siempre he dicho, el objetivo principal de la Emtre es no existir. Es decir, que los pueblos aprendan a reciclar tan sumamente bien que no se necesite una entidad supramunicipal para ayudar a separar las cosas.

Ya que habla del contenedor marrón, ¿se está utilizando bien?

Actualmente el porcentaje de materia orgánica en el contenedor de tapa gris es muy bajo, se sitúa por debajo del 30%. En el contenedor de tapa marrón mejora bastante, situándose alrededor del 65%. Esto es muy importante porque debería alcanzarse un 80% de materia orgánica para tener consideración de biorresiduo. Queremos hacer una campaña de fomento de este contenedor.