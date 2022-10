06·10·2022 16:41

Zelenski pide a la comunidad internacional que no ceda al "chantaje nuclear" ruso

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este jueves a la comunidad internacional que no se deje chantajear por las amenazas del presidente ruso, Vladímir Putin, y expresó su duda de que éste pudiese sobrevivir una guerra nuclear.

Zelenski manifestó que en su opinión Putin "entiende claramente" que tras usar armas nuclares no sería capaz de "preservar su vida", según dijo en un discurso para el Instituto Lowy, un think thank australiano con sede en Sydney.