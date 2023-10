A primera hora de este sábado, se ha abierto el paso fronterizo de Rafah para permitir la entrada de una veintena de caminos con ayuda humanitaria para la población palestina que se encuentra en la Franja de Gaza. Horas después, en la cumbre internacional celebrada en El Cairo para abordar el conflicto entre Israel y Hamás, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha sumado a la petición de un alto el fuego humanitario reclamado por el secretario general de la ONU, António Guterres, y ha pedido que se garantice el acceso a toda la ayuda humanitaria necesaria para "satisfacer las necesidades de la población palestina". En concreto, ha señalado que la ayuda debe ser "duradera", no algo puntual, y "considerable".

"Si la comunidad internacional no actúa, la situación puede empeorar dramáticamente", ha avisado el jefe del Ejecutivo en la Cumbre de la Paz de Egipto, que ha reunido en la Nueva Ciudad Administrativa a representantes de 34 países para buscar una solución humanitaria a la crisis de Gaza. Sánchez ha apuntado que es necesario centrarse tanto en lo "urgente", como en lo "importante". Respecto a lo primero, ha dicho, ha que "proteger a la población civil" y "garantizar un acceso humanitario a Gaza que signifique asistencia humanitaria duradera y considerable y que satisfaga las necesidades de la población palestina".

La entrada de los 20 caminos este sábado, fruto de un acuerdo entre la ONU, Israel y el Gobierno del egipcio Abdelfatá al Sisi, resulta insuficiente. Según explicó el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, Gaza necesita al menos 100 camiones diarios en estos momentos. El propio Guterres apuntó que "lo que se requiere no es una pequeña operación [para entregar comida y medicamentos en Gaza], sino un esfuerzo duradero [...]. Los equipos de ayuda humanitaria deben poder introducir ayuda y deben poder distribuirla de forma segura". En esta misma línea se ha expresado Sánchez.

Los rehenes

"Hay que proteger la vida de los civiles y que les llegue ayuda. Eso pasa por un cese inmediato del fuego para ayudar al pueblo de Gaza", ha añadido Sánchez, sumándose a las palabras de Guterres, que ha reclamado que se negocie un alto el fuego inmediato entre Hamás e Israel para poner fin a la "maldita pesadilla" que está siendo este nuevo conflicto en una región que se encuentra, una vez más, "a un paso del precipicio".

Sánchez, además, ha apuntado que otro de los asuntos urgentes es lograr la liberación del más de un centenar de rehenes: "Hamás debe liberar en masa a todos los rehenes de inmediato y sin condiciones. Debemos garantizar que todos los rehenes, incluidos los israelíes y de otros nacionales, puedan regresar sanos y salvos con sus familias". El último asunto que ha recalcado en la necesidad de poner todo el poder político internacional a trabajar para evitar la escalada del conflicto.

Lo "importante"

No obstante, Sánchez ha señalado que esto no debe quitar el foco de lo que es "importante", "ofrecer a los palestinos e israelíes un futuro de paz". Para esto, Sánchez ha apostado de manera rotunda por la llamada solución de los dos Estados que supondría que tanto Palestina como Israel fueran independientes. "No podemos posponer la solución", ha aseverado. Además, el jefe del Ejecutivo español ha querido recordar a Israel que respaldan su derecho a defenderse tras el ataque perpetrado por Hamás, pero que esto debe ser siempre "respetando estrictamente el derecho internacional y el derecho internacional humanitario".

Antes de la cumbre, Sánchez se ha reunido con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y con el responsable de Política Exterior de la UE, Josep Borrell. A la cumbre por la Paz también han asistido la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el rey de Jordania, Abadalá II; el rey de Baréin, Hamad bin Aisa al Jalifa; el emir de Catar, Tamim al Thani; el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás; y el rey de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed; y el prirmer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani. También asiste el presidente de Sudáfrica, Ciryl Ramaphosa.

Muchos otros líderes europeos cuya presencia había sido anunciada, como el primer ministro británico Rishi Sunak y el canciller alemán Olaf Scholz, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, están representados por sus respectivos ministros de Exteriores.