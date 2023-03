No se ha hablado nada de la otra cara de estas fiestas cada vez más en degeneración, por desgracia. Si el lector vive en alguna zona céntrica de la ciudad y acostumbra a salir a pasear pronto por la mañana, habrá comprobado que nada más atravesar el portal de su vivienda le abordará un hediondo olor a algo que no me quiero imaginar, tras lo cual deberá sortear la ingente cantidad de residuos, entre otros latas de cerveza y envases de bebidas alcohólicas variadas, que las turbas de juerguistas dejan a su paso. ¿En qué se han convertido estas fiestas tan simbólicas de la cultura valenciana? No pretendo criticar a quienes viven con exaltación estas fechas, más bien les alabo pues yo mismo me considero uno de ellos, pero creo que es imprescindible acabar con los comportamientos incívicos que manchan nuestra buena fama y desvirtúan la verdadera esencia de las Fallas. Javier Donderis. València.