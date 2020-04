La explosión de Pepelu despierta el interés de varios clubes europeos

El Levante tiene la pelota en su tejado en lo que al futuro de Pepelu se refiere. El centrocampista valenciano, criado en la cantera de Orriols, es uno de los nombres propios de la Liga NOS debido a su alto rendimiento en la medular del Tondela portugués. Su nivel tanto de pivote como de interior creativo, además de haber sido un futbolista que ha marcado diferencias a través de un claro ejercicio de madurez, pone al club levantinista en la tesitura de evaluar qué decisión tomar sobre su postura de cara al año que viene.

Sin embargo, al futbolista no le faltan argumentos pese a que en clave azulgrana la situación sea de incertidumbre. Con contrato hasta 2021, que tiene uno más de manera opcional, y una cláusula de 30 millones de euros, el jugador está abierto a cualquier posibilidad aunque su deseo sea triunfar, de manera irrefutable, en las entrañas del Ciutat de València. Un suspiro que siempre ha manifestado de manera directa o indirecta, aunque la realidad actual es bien distinta. Si antes suplicaba una oportunidad en el primer equipo, ahora es consciente de que si no la tiene, mercado no le va a faltar.

El medio nacido en Dénia, por proyección y meritocracia, está en una posición óptima para rentabilizar su año, ya sea con vistas a la primera plantilla granota o a una alternativa convincente y acorde a su nivel. Además, el '14' del cuadro luso tiene valor añadido. Ser un fijo en la Selección Española sub-21 y estar en la lista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es un plus de gran calibre para él en todos los sentidos. Tanto, que el entorno más cercano del medio, según apunta el mismo, es consciente de que está muy valorado entre los mejores equipos de Europa. O incluso, pocos clubes importantes del viejo continente lo descartan.

Por lo tanto, la estrategia, con las cartas encima de la mesa, está clara desde los parámetros del jugador. Ahora debe ser el Levante quien tome una decisión. Tiene tres opciones con Pepelu: o darle la oportunidad de debutar en Primera División con la primera plantilla, cederlo un año más o sacar rendimiento económico.