El italiano Alessio Lisci, entrenador del Levante, señaló, tras ganar en el Metropolitano (0-1), que desde el principio se dio cuenta de que podían hacer daño al Atlético. «Nada más comenzar, me di cuenta de que podíamos hacer daño. Mi equipo ha hecho un partido espectacular. Ha sido un planteamiento perfecto y no se sabe hasta que punto ha sido por los fallos o miedos del rival».

Lisci explicó lo que para muchos era un imposible. «Nosotros estamos en una situación en la que hemos quitado el foco de la salvación pera este partido. Al venir aquí ya tienes unas motivaciones extras. El Levante ganó aquí el año pasado. Hemos planteado el partido muy bien. Ellos no sé cuántas ocasiones crearon. Hemos sido capaces de aguantar los 90 minutos con el buen planteamiento. Nada más comenzar vi que podíamos hacer daño».

El técnico del Levante insistió en que vio que desde el principio que estaban en lo acertado. «Se veía facilidad al apretarles arriba. Estábamos bien en los retornos y en las disputas. He visto que estábamos controlando bien y he visto que el planteamiento funcionaba bien. Hay veces que te sale y a veces no. No era fácil tener el control del juego durante los 90 minutos». El entrenador explicó que esperaba un partid así. «Al final una cosa está clara. El Atlético tiene muchos partidos y tiene que ir rotando y me podía imaginar su planteamiento. Era un poco lo que imaginábamos. Hay días en que te sale todo».

Melero: «Hasta el final»

Gonzalo Melero, centrocampista del Levante, estaba «emocionado» con la victoria de su equipo frente al Atlético de Madrid, con un gol suyo en el minuto 54 del partido en el Wanda Metropolitano, donde el futbolista proclamó que su conjunto va «a pelear y morir hasta el final» para intentar lograr la permanencia en Primera División. «Estamos emocionados. Después de lo dura que está siendo la temporada, ganar en un campo así nos da mucha moral y lo vamos a pelear hasta el final. Sabemos que la situación es difícil, pero este equipo tiene mucho alma y vamos a pelear hasta el final de la temporada», explicó en declaraciones a ‘Movistar’ al término del choque, en el que su equipo se situó a diez puntos de la permanencia. «Quedan muchos partidos y este equipo puede ganar en cualquier campo. Lo ha demostrado aquí, lo lleva demostrando mucho tiempo y lo vamos a pelear».