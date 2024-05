Jones y Ojeleye están ‘entre algodones’ para el viaje a Murcia

El Valencia Basket viajará esta tarde a Murcia donde mañana miércoles afronta un partido a vida o muerte frente al UCAM Murcia ya que necesita ganar para seguir vivo en la eliminatoria de cuartos de Final de la Liga Endesa y forzar el tercer partido que se dirimiría en la Fonteta el sábado. Xavi Albert trabajó ayer con la plantilla para preparar el decisivo partido con el objetivo de subsanar los errores cometidos el pasado sábado en el primer partido que se saldó con triunfo murciano en la Fonteta por 86-96.

Una de las principales preocupaciones para el técnico valenciano es el estado físico de varios jugadores clave como Chris Jones, que arrastra molestias en su tobillo izquierdo y Semi Ojeleye que se resintió ante el UCAM Murcia de unas molestias en la espalda. Los responsables médicos del club junto al cuerpo técnico decidieron que ambos jugadores no se ejercitasen ayer con el resto del grupo para evitar recaídas e intentar que lleguen al partido de mañana en las mejores condiciones físicas posibles. Aunque ambos no estarán al 100% no se duda de su presencia en la cancha murciana ya que se trata de una auténtica final para el equipo. Otros jugadores como Brandon Davies y Justin Anderson arrastran también diversas molestias pero ayer pudieron entrenarse con normalidad. El equipo tendrá hoy una última sesión de trabajo por la mañana en la Fonteta y por la tarde viajará en autobús a Murcia.

Una visita complicada

El choque de mañana será el partido número 25 que el UCAM Murcia dispute esta temporada en el Palacio de los Deportes entre Liga Endesa y Basketball Champions League. Y de los 24 partidos disputados hasta el momento como local, el conjunto universitario ha ganado en 22 y está invicto en 2024. Valencia Basket y Unicaja son los únicos que han ganado allí esta temporada. Los taronja fueron los primeros en hacerlo cuando tras una prórroga se impusieron por 77-85 el 10 de diciembre de 2023. En los 15 triunfos que ha conseguido en Liga Endesa en su pista, el UCAM Murcia ha ganado por una media de 13,8 puntos de promedio, anotando 87,4 puntos y recibiendo solo 73,5. El Valencia BC tratará de volver a asaltar el fortín murciano.