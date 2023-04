El desafío de ascender a Primera División se sumerge en su momento más caliente y decisivo a falta de siete jornadas por disputarse. Volver a la élite, ilusión y objetivo de los candidatos a conseguirlo, y sueño de todos los que militan, como mínimo, en la categoría de plata del fútbol español, no es, ni mucho menos, un sueño minúsculo para el Levante. Es, de hecho, una obsesión después del trágico descenso de la temporada pasada. No obstante, y a pesar de que haya generado múltiples dolores de cabeza desde el inicio del curso, el desafío de subir a Primera División empieza a coger el trayecto indicado. Y, sobre todo, adquiere tonalidad granota. La sensación de que la competición no solo le da la razón a los de Orriols, sino que, además, se le está poniendo de cara para que el ascenso dependa de los pupilos de Calleja. Es el momento. Y también la oportunidad.

El Levante cierra la jornada teniendo el camino despejado para dar el salto a uno de los dos puestos de ascenso directo y de meterle presión al primer clasificado. La combinación de resultados, es más, no pudo ser más favorable para los intereses que se respiran en el Ciutat de València. El Eibar, que capitanea la tabla clasificatoria, cayó derrotado en Albacete. Las Palmas, a costa de un Granada que escaló hasta la segunda posición, también perdió y el Alavés no pasó del empate en su encuentro en El Molinón. A cuatro puntos de la primera plaza, el conjunto dirigido por Calleja tiene en su mano la posibilidad de atacar el ascenso directo, despejar dudas y recuperar fuerzas con vistas a un tramo final de temporada que será muy exigente, pero donde la ilusión de ascender ha de estar por encima de cualquier circunstancia de aquí en adelante. El Mirandés, a pesar de que pueda parecer un respiro para un Levante que, en el mes de abril, tendrá que lidiar con dos enfrentamientos directos tras su visita a Ipurúa, será un nuevo obstáculo difícil de superar independientemente de su posición en la tabla clasificatoria. El Levante, ansioso de conseguir el ascenso a Primera División, irá a por el balón y a por su rival después de haber aprendido la lección del duelo contra el Zaragoza. Con Sergio Postigo y Mustafi tras recuperarse de lesión, el equipo de Javi Calleja necesita tres puntos para volver a creer. Para seguir soñando. Y, sobre todo, para verse en ascenso directo y así depender de sí mismo de cara al reto del ascenso.