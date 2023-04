El Levante, a pesar de que quedó herido después de la derrota ante el Mirandés, mientras ve a un equipo que navega sin rumbo hacia su sueño de volver a competir contra los mejores, amanece con la alegría que le produce ver a uno de sus máximos irreductibles e ilustres representantes cumplir años. Un hombre cuya esencia está alimentada por el equipo de sus amores, pero donde su amabilidad, cercanía y carácter extrovertido iluminan su presencia con fuerza. Paco Fenollosa, presidente de honor del club granota, sopla hoy las velas de su 91 cumpleaños feliz, con más energía y vitalidad que nunca y orgulloso de todo lo que ha vivido durante casi un siglo de existencia. «A mí todo me ha salido bien. He tenido mucha suerte en la vida. Nadie me guarda rencor», comentó en nacido en Montcada a SUPER, a la vez que transmitió su preocupación por la dirección que está tomando el club de su corazón sobre el verde.

No obstante, su ilusión por ver a su Levante en la élite es tan grande como su esperanza de que el conjunto de Javi Calleja reaccione. Por eso, pone la mano en el fuego por los suyos sin miedo a quemarse, a pesar de que la derrota ante el Mirandés le provocó un fuerte dolor. «He de decir que el año que viene estarán en Primera División y que el Femenino estaráen Europa, pero lo del Mirandés me ha dejado tocado. No obstante, me niego a decir que está todo perdido. El fútbol es caprichoso, y quiero pensar que le vamos a ganar a Las Palmas. Nos hemos rehecho a situaciones muy negativas, no tenemos que tirar la toalla», comentó el presidente de honor del club levantinista.

Publicista de profesión, cargo al que le dedicó nada más y nada menos que 50 años, supo moverse en la sociedad valenciana para captar clientes de manera constante, pero el Levante, su obsesión y su pasión a partes iguales, ocupó, indirectamente, parte de sus funciones. Sobre todo, en los tiempos más tristes a nivel deportivo, social y económico. Abonado desde los 14, el club azulgrana cautivó su ideal, y desde entonces, siempre ha sido su motor. «Llevo 77 años siendo socio del Levante. Con 14 años, me compré una bicicleta para irme a trabajar a València y me saqué el pase ahora ahora. Cuando estaba en la mili, me lo compraba mi hermano y me lo traía al cuartel militar. Trabajé 50 años como publicista. Iba a hacer visitas para conseguir publicidad y les animaba a que se sacasen el pase del Levante. Así, traía patrocinadores y dinero para el club», rememoró Fenollosa.

De hecho, tanta dedicación, al igual que tanta pasión desenfrenada y desinteresada, le abrió las puertas, en el cambio de gobierno de 2009, del cargo de presidente de honor del Levante. Una situación que no se le pasó por la cabeza en primera instancia, pero que le otorgado años para el recuerdo. La guinda a una vida cargada de momentos inolvidables como levantinista. «Cuando Quico Catalán iba a ser presidente, me llamó porque quiso que fuera presidente de honor. Yo le dije que me dejara estar, que no me marease. Si me tengo que quedar con un recuerdo, me quedo con el día de fuimos a Rusia. Cuando vi al equipo salir al césped del Olímpico de Moscú casi me da algo. Estaba muy emocionado. Los ascensos me los he visto todos. El de Jeréz me impresionó, los jugadores me metieron en la ducha», comentó.

Ante la pregunta de si el Levante es lo más importante de su vida, Paco Fenollosa siempre pone por delante a su familia. A su mujer Conchín, que en paz descanse, la recuerda con un cariño inmenso, sus hijas y sus nietas lo son todo para él… No obstante, el club de sus amores, teñido de azulgrana, está casi a la altura. Y a día de hoy, es su motor. Su forma de vida y su motivo para levantarse cada mañana. «Mi vida es el Levante y sin el Levante no tengo vida. Mi mujer, a la que me la llevaba allá donde jugada el equipo murió. Tengo hijas y todo, pero mi ilusión es ir al Ciutat, leer el periódico, viajar con el equipo… Así soy la persona más feliz del mundo. Últimamente estoy triste por el equipo, pero el Levante me da felicidad». Paco Fenollosa, icono granota, celebra su 91 cumpleaños orgulloso y feliz por todo lo vivido con el Levante como protagonista, pero sin perder la esperanza de volver a Primera División a final de temporada.