El empate es el peor enemigo del Levante UD en los partidos

El Levante UD no está pasando por su mejor momento, con unos números que han ido empeorando desde la llegada de Felipe Miñambres al equipo, aunque no por mucha diferencia que estando bajo el mando de Javi Calleja. Hasta el 19 de febrero de 2024, fecha en la que tomó las riendas del equipo su director deportivo, el conjunto levantinista había conseguido una media de 1,44 puntos por partido, mientras que a partir de ese día, las cifras no se han alejado mucho, obteniendo una media de 1,42 puntos por partido.

La salida de Calleja puso en el mandato al que era el director deportivo del club, Felipe Miñambres, con el objetivo de conseguir levantar al equipo y poder jugar los partidos de playoffs de ascenso. Sin embargo, la rueda ha vuelto a girar y al Levante le está costando salir del paso y sumar victorias. Con un total de 56 puntos, los granotas se situan en la 11ª posición de la tabla, a tan solo cinco puntos de conseguir la sexta plaza, aunque con cuatro equipos por delante que no le abrirán el camino tan fácil.

En las últimas ocho jornadas han ganado los mismos encuentros que han empatado, es decir, tres; mientras que han sido derrotados en dos. Y este es el problema del conjunto levantinista, los empates. A lo largo de la temporada 23/24 han sido 17 los encuentros en los que el Levante ha sumado un punto, siendo así cuatro más que los ganados (13). De hecho, esta fue una de las cuestiones que llevaron a la destitución de Javi Calleja, ya que tanto empate lastraba a una plantilla a la que le costaba ganar partidos y que, en muchas ocasiones, desesperaba a una afición que ha llegado al límite en varios momentos.

No obstante, con Miñambres en el banquillo, aunque parecía que el club iba hacia adelante, continúan en un cable de tensión en el que no superan las cifras de encuentros empatados.