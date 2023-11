Trágica noticia desde Albania. Raphael Dwamena, quien fuera delantero del Levante, falleció ayer a sus 28 años tras desplomarse en el campo durante la disputa del Egnatia-Partizani. El ghanés cayó al césped a los 24 minutos de juego. Pese a que la ambulancia accedió al terreno de juego a los pocos segundos del incidente, las asistencias médicas no pudieron salvar su vida. Hora y media después, el Egnatia confirmó el triste desenlace. El futbolista arrastraba problemas cardiacos desde hacía muchos años e incluso llegó a desplomarse en el pasado, pero se pudo salvar su situación. Su pasión por el fútbol fue más fuerte que las voces que le recomendaban la retirada y en los últimos años estuvo jugando en ligas menores y que no le ponían ningún impedimento.

Los problemas de Dwamena en el corazón se remontan más de un lustro en el tiempo. El delantero no pasó el reconocimiento médico en el Brighton Hove &Albion en 2017 precisamente por esas complicaciones a nivel cardiaco y la temporada siguiente, el Levante UD decidió pagar 6’5 millones de euros al F. C. Zürich (club en el que marcó 25 goles en 56 partidos, la mejor temporada de su carrera) para hacerse con sus servicios. Su rendimiento como ‘granota’, no obstante, estuvo muy alejado de justificar el precio que se pagó por él al anotar un solo gol (contra el CD Lugo) en quince partidos disputados con la casaca azulgrana.

Salió del Ciutat de Valencia para poner rumbo al Real Zaragoza en condición de cedido. En el conjunto maño disputó nueve partidos y convirtió un total de dos dianas. Jugando para el club de La Romareda tuvo que ser operado por problemas cardiacos y se le instaló un desfibrilador interno.

Una situación similar a la vivida ayer le sucedió en Austria, cuando cayó desplomado en pleno partido de la Copa de Austria cuando jugaba en el BW Linz, pero los servicios médicos del club consiguieron reanimarle y la situación quedó en un susto que no le apartó de los terrenos de juego. Después de irse del fútbol español, Dwamena jugó en diferentes países: Dinamarca, Austria, Suiza y Albania, que fue su último destino y dónde era la estrella del equipo.

También fue internacional con Ghana en ocho ocasiones. La selección africana también escribió una sentida despedida al que fuera su jugador: «Nuestros pensamientos están con la familia de Raphael Dwamena en este momento difícil. Raphael representó a Ghana de todo corazón. Siempre lo extrañaremos por su dedicación a la selección nacional. ¡Descansa en paz Rafael!».