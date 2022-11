Los municipios serranos de Villar del Arzobispo, Casinos y Andilla están a favor de la central fotovoltaica denominada Godelleta 12 que se instalará próximamente en la comarca. No obstante, las localidades reciben con precaución esta nueva construcción, ya que no forma parte de ningún proyecto impulsado desde los propios ayuntamientos. La empresa Renovalia ha sido, directamente, la que ha decidido ubicar su planta en estos términos municipales para llevar a cabo la instalación fotovoltaica, que contempla 75.000 placas solares en una extensión de 636.000 metros cuadrados, aproximadamente.

En Andilla todavía están a la espera de noticias, según ha explicado la alcaldesa de la localidad, Consuelo Alfonso. De hecho, aunque el pasado jueves el proyecto salió a exposición pública, el municipio no se ha reunido aún para ver de qué manera les afecta en su terreno y esperan hacerlo durante la próxima semana. En cambio, tanto Villar del Arzobispo como Casinos ven en la planta fotovoltaica una "gran oportunidad". Primeramente, por la cantidad de ingresos que supondrá para las localidades, sobre todo al principio del proyecto con la mano de obra utilizada.

Sin embargo, piden ser cautos, como indica Miguel Navarré, alcalde de Casinos: "Mientras no se toquen zonas de regadío que afecten personalmente a las tierras de los vecinos, todo correcto". Para su mayor eficacia, el edil pide que "se utilicen zonas de secano, que no perjudican a los habitantes y se les podría sacar provecho". También recuerdan que parte de los terrenos en los que se instalará la central tienen suelo protegido. "Estos términos no se puede modificar ya que se considera patrimonio tanto local como paisajístico", recuerda, por su parte, Vicente Portoles, alcalde de Villar del Arzobispo.

Una central de grandes dimensiones

Por el momento, la planta se encuentra en una fase de exposición pública, con lo que la ciudadanía podrá formular las alegaciones que consideren oportunas. La instalación solar, con un presupuesto de 27 millones de euros, generará 49 MWp de energía a través de 75.750 placas fotovoltaicas, que contarán con la infraestructura de evacuación hasta la subestación eléctrica de Godelleta.

Hay que destacar que la evacuación a la SET Godelleta, con 400 kilovoltios de red eléctrica utilizada, tendrá que recorrer cerca de 40 kilómetros a través de una infraestructura de evacuación común con otras instalaciones de producción y subestaciones en Villar o Casinos.

Desde sus inicios, el proyecto ha generado una gran polémica por el impacto medioambiental que va a suponer. Desde el movimiento social y ecologista, que se posiciona en contra, Serranía es Futuro ve la instalación de la planta como "un fraude, por la cantidad de hectáreas que se verán afectadas y porque se sacrificarán algunas necesidades del campo como los reservorios para los conejos".