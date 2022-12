Nadie juega a la Lotería de Navidad sin soñar alguna vez con llevarse un premio a casa. Seguro que tú mismo has pensado alguna vez en lo que harías si te tocase un premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad. Durante toda la vida se ha dicho que el dinero no da la felicidad, pero hemos podido ver durante más de 200 años esa felicidad que rebosan todos aquellos que resultan agraciados en el sorteo navideño, ya sea con el primer premio o con un poco de dinero atrás. Lo que cuenta es participar, es lo más importante, ya que no podemos atraer a la diosa fortuna si no compramos un décimo o una participación en la lotería.

Has podido soñar muchas veces en lo que harías si te tocase la lotería, pero, ¿has pensado de verdad en lo que tienes que hacer? Toma nota, porque lo que te vamos a contar es importante. Primero de todo, deberás mantener la calma. Suena fácil decirlo, pero si los niños de San Ildefonso han cantado tu número en la pedrea y has sido agraciado por alguno de esos más de 2.000 millones de euros, puedes festejarlo, pero jamás precipitarte.

La cantidad que has recibido con el premio del sorteo

Una vez has comprobado tu décimo, el siguiente paso que debes dar es averiguar cuánto dinero te ha tocado: si ha sido el Gordo -400.000 euros-, el segundo premio, el tercero, el cuarto…

Después de comprobar tu décimo deberás saber que Hacienda aplica una retención del 20% a los premios superiores a 20.000 euros.

Cobrar tu premio

Los décimos del sorteo se pueden cobrar el mismo día 22 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Si se trata de un premio inferior a 2.000 euros, puedes acudir a cualquier administración de loterías -como Lotería Manises, La Brujita Generosa o Lotería Bello-. Si es superior, debes llevar tu boleto a un banco autorizado por Loterías y Apuestas del Estado.

En Valencia, al igual que en toda España, podrás acudir a: BBVA, Banco de Sabadell, Abanca Corporación Bancaria, Caixa Bank, Kutxabank, Unicaja Banco, Cajamar Caja Rural, Ibercaja Banco y Caja Sur Banco.

No esperes a cobrar tu premio, ya que estos caducan a los 3 meses. Una vez hayas seguido todos estos pasos, toca disfrutar del dinero.

Ahora ya sabes qué hacer si te toca la Lotería de Navidad 2022. ¡Que la suerte te acompañe!

