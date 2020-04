Controles policiales en Dénia para evitar que lleguen turistas

Coger el coche para ir a pasar las vacaciones a Dénia es la imprudencia del siglo, pero la Policía no descarta que pueda ocurrir. El concejal de Seguridad, Javier Scotto, acaba de anunciar en un video en directo que ha realizado el alcalde, Vicent Grimalt, para responder a las dudas de los vecinos sobre la crisis del coronavirus que mañana la Policía Local y la Nacional van a realizar controles especiales para evitar que los turistas entren a Dénia.

El alcalde, ante la pregunta de una vecina sobre si iban a venir madrileños, ha aclarado que no le gusta personalizar y que en la ciudad tienen la segunda residencia personas de varias comunidades autónomas, aunque ha insistido en que los turistas no deben ni plantearse irse ahora de vacaciones. "Lo que tienen que hacer es no salir de sus casas".

El decreto del estado de alarma prohíbe expresamente viajar a las segundas residencias. Días antes de que se aprobara sí se produjo un éxodo de madrileños a sus chalés y apartamentos de la Marina Alta. Grimalt ya ha expresado que si estos residentes están confinados igual que lo están todos los vecinos "no hay ningún problema". Pero otra cosa muy distinta es, como ha dejado claro el alcalde, que ahora algún imprudente decida hacer las maletas y romper el obligado confinamiento.

