Teulada, Benissa, la Xara y Gata dejan sus fiestas patronales para 2021

Las fiestas de la Marina Alta caen una tras otra en un efecto dominó que ya alcanza a celebraciones que tienen lugar en septiembre, como las de la Xara.

Teulada-Moraira, que suspendió sus fiestas de Sant Vicent Ferrer, y Benissa, que ahora debería iniciar las de la Puríssima Xiqueta, han decidido dejar para 2021 estas grandes fiestas. El primer municipio había aplazado sus festejos patronales. Pero buscar una nueva fecha no tiene sentido y, además, es probable que durante varios meses estén en vigor medidas de distanciamiento social que impidan aglomerciones de gente.

Esta difícil, pero responsable decisión, provocará cambios en la estructura normal de la organización de las celebraciones, principalmente en la edad de los festeros. Por lo tanto, a partir del año 2021 la comisión infantil se integrará por niños de 7 años, la joven de 20 años y la comisión la compondrán los que cumplen 46 años. Las comisiones constituidas para 2020 serán, en consecuencia, las de 2021.

"Es una decisión que no queríamos tomar, pero hay que ser consecuentes con la situación y responsables. Por muchas razones, pero sobre todo la salud pública, este año no es año de fiestas. Y todos los recursos han de ser destinados a paliar la crisis sanitaria, social y económica provocada por el Covid 19. Esto supone un cambio en una tradición como es la edad de los festeros, pero es algo inevitable y que esperemos no afecte. El Ayuntamiento está al lado de todos los festeros y estamos convencidos que en 2021 tendremos una grandes fiestas", ha comentado Aitor Llobell, concejal de Fiestas de Teulada Moraira.

Por su parte, Benissa también ha consensuado con los festeros de 2020 y 2021 dejar la Puríssima Xiqueta para el próximo año. "El horizonte incierto de esta crisis nos obliga a actuar con determinación", ha afirmado el concejal de Fiestas, Ximo Nadal. Los 80.000 de la subvención municipal se destinarán al plan de ayudas a familias, empresas y autónomos.

Mientras, el Ayuntamiento de Gata ha consensuado con la comisión de fiestas y la Quintà 2020 suspender las fiestas patronales de finales de julio y principios de agosto. También se cancelan las fiestas de la Font del Riu. Los recursos económicos que se dedicaban a estas celebraciones se destinarán a ayudas sociales y a reactivar la economía local.

La Junta Vecina de la Cara también ha llegado al acuerdo con la Comisión de Fiestas de 2020 de no celebrar este año las fiestas de septiembre. Eso sí, se mantiene como festivo local el 21 de septiembre y se hará algún tipo de acto si la situación sanitaria lo permite.