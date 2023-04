Las flores silvestres brotan donde antes nacían bellísimos lirios. La Marina Alta perdió el jardín de iris más grande de España. Sin embargo, los 20.000 metros cuadrados abandonados a su suerte siguen albergando notables valores botánicos. La floración ahora es más humilde. La naturaleza espontánea ha conquistado un lugar que fue un prodigio de la jardinería.

Hace ahora 8 años Christine Lomer y Nick Brown, un matrimonio de jubilados británicos, dijeron basta. Ya no podían seguir adelante con su sueño. Llegaron a reunir en unos terrenos de la partida de Marnes de Benissa, en la falda de la Serra de Bèrnia, 500 variedades de lirios y 300 de rosas. En 2015, el matrimonio ya no se sentía con fuerzas. Intentaron vender el jardín. No encontraron comprador. Ahora solo brota algún esporádico lirio. Los jabalíes y los saqueadores de flores han arramblado con los bulbos.