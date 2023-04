Lucía Candela, una joven de Xàbia de 20 años, quiere romper barreras y dar visibilidad a la moda diversa y a los cuerpos no normativos. “Yo misma soy un poco bajita para ser modelo. Mido 166 centímetros y por mi altura me dicen que no en algunos proyectos. Pero creo que lo importante es la ilusión y la constancia. Hay que perseguir los sueños”.

Lucía logró el pasado mes de febrero el título de Miss Alicante en el certamen RNB (Reinado Nacional de Belleza). En mayo representará a su provincia en el certamen de Miss España, que este año se celebra en Granada. “Es muy emocionante y estoy muy orgullosa de llevar el nombre de mi tierra”. De momento, en las votaciones en redes sociales, ha conseguido entrar en el ranking para ganar el pase directo a la final de Miss RNB España. Lucía admite que su padre, en la heladería y horchatería que tiene la familia en el paseo del Arenal de Xàbia, ha animado a muchísimos clientes a que la voten. “Mi familia me apoya totalmente. También quiero destacar que mi hermana, Águeda, me ayuda muchísimo”, recalca. Lucía nació en Xixona y tuvo clarísimo a qué entidad quería dar visibilidad en su proyecto social para este certamen de belleza. “Quería mostrar la gran labor que realiza AFA Xixona, una asociación que se vuelca con los enfermos de Alzheimer y sus familias. Cuidaron de mi abuelo Vicente. Están muy comprometidos y hacen una labor extraordinaria. Al darles visibilidad también quería concienciar sobre esta enfermedad”, explica la modelo, y subraya que es fundamental que un mundo como el de la moda, al que se tiene por frívolo, se involucre en causas solidarias. Lucía Candela se está preparando a conciencia. Asiste a clases de oratoria, de pasarela o de automaquillaje y peluquería. Compagina la formación y sus estudios de estilismo (también quiere cursar marketing y publicidad) con su trabajo en una tienda de deportes y moda del centro comercial de Ondara. Desde pequeña ha sido muy curranta y siempre ha echado una mano en el negocio familiar. La modelo reconoce que se pone un poco nerviosa al subirse a la pasarela, pero “es tan emocionante que en seguida supero los nervios y desfilo con mucha naturalidad”. Descubrió su pasión por la moda cuando su padre le hacía fotos para que ella las subiera a las redes sociales. Posaba como si lo hubiera hecho toda la vida. La cámara la adora.