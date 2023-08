Goldfinger o Skyfall son dos de las canciones más icónicas de la saga cinematográfica protagonizada por el agente 007, es decir, James Bond. Su banda sonora —uno de sus elementos más importantes— centra la quinta edición del Sonafilm, el Festival de Música de Cine de la Marina Alta, que regresa con su edición más potente y ambiciosa.

Entre el 18 y el 26 de agosto, la comarca albergará un total de ocho eventos diferentes —hay conciertos, clases magistrales y, también, proyecciones— con la saga de James Bond como temática principal. El evento, que tiene ya sus entradas a la venta en su página web, visitará hasta cinco localidades diferentes de la provincia de Alicante: Ondara, Dénia, el Verger, Calp y Teulada Moraira. Además, para esta edición tan especial, el festival contará con Diego Navarro, director del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) Fimucité como Invitado de Honor.

Son dos de los eventos del Sonafilm 2023 los que giran alrededor de la saga del agente británico más internacional. El primero de ellos se ha programado para el 22 de agosto, a las 22 horas, en la Casa de la Cultura de Ondara. Allí se proyectará el documental ‘The sound of 007’; un repaso por las seis décadas de esta franquicia con la participación de Daniel Craig, Hans Zimmer, Tom Jones o Rami Malek.

El segundo será en formato concierto con la dirección especial de Diego Navarro, quien dirigirá una orquesta de más de 70 músicos. Será el 26 de agosto, a partir de las 23 horas, en la plaza de Toros de Ondara. El concierto ‘The music of Bond’ hará un repaso por los temas más recordados de la saga —James Bond Theme, Quantum of Solace, Diamons are forever, Goldeneye o Die Another Day— en un recorrido musical de más de dos horas que servirá para poner el broche final a la quinta edición del Festival de Música de Cine de la Marina Alta. El concierto contará con la participación de los cantantes Cristina Ramos, Esther Ovejero y Fran León, que prestarán su voz para recordar los míticos temas de las más de 25 películas de James Bond.

Otros conciertos del festival

La quinta edición del festival ha programado cuatro conciertos más, en los que las bandas sonoras serán las protagonistas. El primero de ellos será el 18 de agosto en el auditorio de Teulada Moraira con un espectáculo centrado en la música de videojuegos. Un día más tarde, a las 21 horas en el auditorio de Calp, se ha programado la actuación de la Universal Symphony Orchestra y su concierto ‘Made in Spain’ con canciones de películas como Capitán Trueno, Atrapa la bandera o la serie La Casa de papel, con la participación de Cecilia Krull, cantante original del tema.

La agrupación Valencia BrassBand ofrecerá una actuación el jueves 24 de agosto en el auditorio de la Casa de la Cultura de El Verger, a partir de las 20 horas. Los 30 músicos profesionales que componen la formación, todos valencianos, estarán dirigidos por su director titular, Enrique Alborch.Su repertorio incluirá las composiciones de películas como Rocky, Piratas del Caribe, la saga Indiana Jones o James Bond. Prometen «hacer disfrutar de las fanfarrias en estado puro».

Un día más tarde, el 25 de agosto, el Sonafilm acoge el espectáculo ‘Tarantino Unchained’, un recorrido musical de dos horas de duración por la filmografía del afamado director de cine contemporáneo. El ‘show’, a cargo de The Pop Culture Band, llega directo desde Fimucité, donde fue un éxito, con las vibrantes melodías de temas como Misrilou (Pulp Fiction), Little Green Bag (Reservoir Dogs), Woohoo (Kill Bill), Cells (Sin City) o Unchained (Django). Sus responsables lo definen como «una adicción enfermiza».

Actividades complementarias

El Sonafilm organiza, también, otro tipo de propuestas culturales con las bandas sonoras como tema principal. Se trata de la charla ‘Hablemos de música de cine’ que abordará el proceso de creación de una banda sonora. Será el domingo, 20 de agosto, a las 11 horas en la sala multiespacio del edificio de Baleària en Dénia con compositores como Diego Navarro, Luis Ivars o Manel Santisteban. Y, por último, el escritor valenciano Frederic Torres presentará su libro La música tras la máscara, centrado en la trayectoria de los personajes de Marvel. La cita es el 23 de agosto, en la biblioteca pública de Dénia, a las 20 horas y con entrada libre.