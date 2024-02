El govern municipal (PSPV i Compromís) ha presentat este matí les línies generals del pressupost de l’Ajuntament de Dénia per a 2024, que ascendeix a un total de 74.752.548,20 euros, un 5% més que en l’exercici anterior.

A grans trets, destaca d’este pressupost de 2024 un augment del 13,56% del gasto en inversions, que puja a 7.275.290,12 euros; una disminució dels gastos financers per l’amortització anticipada de préstecs i una pujada de la despesa corrent en béns i serveis de vora el 40% “a causa de la inflació y l’augment dels preus”, ha indicat el regidor de Serveis Econòmics, Paco Roselló.

Quant al capítol d’ingressos, el regidor ha ressaltat un augment del 10,30% en l’ingrés previst pel cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que puja a 25.532.217,72 euros; i una baixada del 14,35% en els ingressos procedents de la recaptació de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i del 6,19% en concepte de plusvàlua. El pressupost contempla també la previsió d’un fons de contingència de 724.000 euros per a fer front al pagament de sentències urbanístiques anteriors.

El vicealcalde, Rafa Carrió, ha assenyalat que es tracta d’uns pressupostos “que ajuden a la recuperació econòmica de la ciutat i a finalitzar projectes encetats, dirigits a millorar la vida quotidiana de les persones”. Tot seguint polítiques de lluita contra el canvi climàtic; una gestió eficient de recursos i instal·lacions; polítiques de promoció econòmica; i mantenint el compromís amb les EATIM de la Xara i Jesús Pobre de facilitar-los el major autogovern possible, ha puntualitzat Carrió.

Projectes ciutadans

La regidora de Territori i Qualitat urbana i portaveu del PSPV, Maria Josep Ripoll, s’ha detingut a explicar algunes de les principals inversions previstes per a 2024. La rehabilitació de l’edifici de Torrecremada, obra ja en marxa cofinançada per l’Ajuntament de Dénia i la Generalitat Valenciana, que està previst finalitzar enguany i a la qual el pressupost denier destina 868.341,56 euros en 2024, és una de les més quantioses.

També s’hi han dotat de partida pressupostària projectes seleccionats per la ciutadania en els pressupostos participatius de l’any passat com la creació d’un itinerari per a vianants en la falda del Montgó; millores en el camí del Pou de la Muntanya; la reforma i renovació dels parcs infantils del Centre de Salut i del parc Chabàs, que es convertirà en un parc específic per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, i l’habilitació de pistes multiesportives obertes en el nucli urbà, ha afegit Ripoll.

Instal·lar ombres i fonts en els parcs infantils de la ciutat, un projecte sorgit en el si del Consell Local d’Infància i Adolescència; la inversió de 70.000 euros en un excusat autonetejable proposada pel grup municipal Gent de Dénia i la reurbanització del carrer de Sagunt, amb subvenció dels fons europeus Next Generation, són altres actuacions incloses en el pressupost de 2024.

Amb cofinançament de la Diputació d’Alacant, dins del seu Pla Planifica, es redactaran els projectes de reurbanització del carrer d’Elx i de diferents carrers del barri de les Roques.

Segona residència

El pressupost contempla també una partida destinada a la construcció de la segona residència de persones majors de la ciutat, amb fons provinents del Pla Convivint d’infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 de la Generalitat Valenciana, nodrits dels Fons Next Generation de la Unió Europea. La redacció del projecte està a punt d’adjudicar-se –ha comentat la regidora- i s’espera licitar les obres este 2024.

Dins del Pla Edificant de millora d’infraestructures educatives, s’està pendent de la dotació pressupostària de la Generalitat Valenciana per a dur endavant la construcció del nou col·legi d’educació especial Raquel Payà i les obres en l’institut de secundària Maria Ibars.

En les inversions que compten amb fons del govern autonòmic es preveu també la recuperació de dos habitatges de propietat municipal per a destinar-los a famílies en situació de vulnerabilitat i realitzar instal·lacions fotovoltaiques al col·legi Cervantes i a la coberta de la Casa de Cultura.

Altres inversions

La regidora Maria Josep Ripoll ha enumerat d’este apartat d’inversions previstes al pressupost de 2024 la instal·lació de plaques solars als horts urbans de Torrecremada i a Aldea Felina (15.000 euros); una bassa contra incendis al Montgó (100.000 euros); la creació d’un berenador, barbacoa i zona de joc infantil al Bosc de Diana ((200.000 euros), i la introducció de millores en la sala polivalent de l’edifici de Joventut (110.000 euros).

A més, s’espera que amb el romanent de tresoreria de l’any passat es puga dur endavant el canvi de paviment en el passeig de la Marineta Cassiana, l’adequació d’un local al carrer de Sagunt per a activitats obertes al públic; la reforma i millora del parc infantil del parc de les Bassetes i, atenent la petició de l’entitat, a creació d’una xicoteta aula i un espai per a oficines destinats a l’Escola Municipal de Futbol.

El pressupost de 2024 es sotmetrà a debat i votació de tots els grups polítics en un ple extraordinari que se celebrarà divendres pròxim, 9 de febrer, a les 13 hores.