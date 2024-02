Nuevo accidente en la vía del TRAM de Dénia. Un coche se ha saltado el semáforo en rojo en la rotonda de las avenidas del Montgó (luego Camí del Pou de la Muntanya) y Joan Fuster y el tranvía lo ha arrollado. La conductora del automóvil ha resultado herida leve y ha sido trasladada por precaución por los servicios sanitarios al hospital de Dénia. En el coche viajaba otra persona que ha salido ilesa.

El impacto ha sido esta vez bastante violento. El tranvía ha chocado con el lateral del vehículo. El coche ha sufrido aparatosos daños. La chapa del convoy también se ha resquebrajado.

Han llegado en seguida la Policía Local y los servicios sanitarios.

Ya han ocurrido otros accidentes con el mismo patrón en las rotondas reguladas con semáforos sobre las que pasa el tranvía. Hay conductores que no se dan cuenta de que el semáforo se ha puesto en rojo. Está costando que se acostumbren.

Un año de tranvía

Hace poco más de un año que se puso en marcha este tramo del tranvía. El tren (la línea 9 del Tram) regresó a Dénia tras 6 años de obras.

En los otros accidentes la colisión no ha sido tan violenta como la de hoy. El tranvía circula muy despacio. El maquinista lanza bocinazos para advertir a los conductores y a los peatones. Esta vez no ha tenido tiempo a frenar. Mientras, la conductora no se ha dado cuenta de que justo en ese momento pasaba el tren.