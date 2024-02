L'Ajuntament de Dénia fa costat al poble palestí

L'equip de govern de l'Ajuntament de Dénia (PSPV i Compromís) presentarà en el ple d'aquest dijous una declaració institucional per a mostrar el seu suport i solidaritat amb el poble palestí, a petició de la plataforma Moviment per la Pau de la Marina Alta. En la declaració s'exposa que “l'Ajuntament de Dénia se solidaritza amb la població de Gaza i manifesta el seu total compromís amb la pau i els drets humans, des de la condemna absoluta a qualsevol acció de terrorisme, com la que va posar fi a la vida de 260 israelians el mes d'octubre passat. Però, no podem, d'altra banda, tampoc deixar de manifestar la nostra enèrgica repulsa cap al genocidi sistemàtic d'una població indefensa i innocent sotmesa des de fa dècades. "Des de la creació de l'estat d'Israel en 1948, el poble palestí ha sigut contínuament assetjat. Són ja més de set dècades d'ocupació, bloqueig i violació sistemàtica dels drets humans per part dels colons i de les forces de seguretat i de defensa israelians, que a més ha implementat un sistema d'apartheid amb el poble palestí.

Segons consta en el document, a Gaza malviuen més de dos milions de persones, sense els recursos alimentaris bàsics, que afecten també les instal·lacions i les atencions més necessàries. El secretari general de l'ONU, António Guterres, ja va advertir a l'octubre de 2023, que “la situació humanitària a Gaza era extremadament greu davant eixes hostilitats i ara no farà sinó deteriorar-se exponencialment”. També organitzacions com Human Rights Watch i Amnistia Internacional han denunciat la situació a la qual s'enfronta actualment el poble palestí a Gaza i han demanat esforços per a protegir els civils en esta confrontació.

A Dénia, la plataforma comarcal Moviment per la Pau porta convocant des de fa ja temps concentracions tots els diumenges a l'esplanada del Port, reunint centenars de persones amb la finalitat de reclamar un alt al foc i un diàleg per a aconseguir la pau. En estos actes, els manifestants guarden un minut de silenci per les víctimes del conflicte, lligen un manifest, poemes i realitzen altres accions reivindicatives.

Centenars de persones es concentren cada diumenge al port denier per a reclamar un alt al foc i un diàleg per a aconseguir la pau

Segons manifesten “en tan sols tres mesos, més de 29.000 civils han sigut assassinats i 8 de cada 10 víctimes són xiquets, xiquetes i dones. Les bombes continuen caient diàriament sobre Gaza i la seua població s'enfronta a una fam generalitzada, ja que Israel bloqueja l'entrada d'ajuda humanitària, desobeint a l'orde directa de la Cort Internacional de Justícia de la Haia, que ha admés a tràmit la denúncia per genocidi i ha exigit mesures cautelars a Israel”.

Una solució justa per al poble palestí

Per tot això, l'Ajuntament de Dénia presenta a ple esta declaració institucional de suport al poble palestí en la qual es deixa patent el seu compromís amb la plataforma comarcal i la seua demanda d'una solució justa per al poble palestí, com la que s'ha d'aplicar també en qualsevol poble que es trobe ara mateix agredit.