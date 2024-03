Ondara premia a títol pòstum a Maruja Garcia Martín, gran dinamitzadora de la cultura

L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria d’Igualtat que dirigeix Nerea Mallol, ha acordat lliurar aquest diumenge 10 de març a les 19 hores en la Casa de Cultura d’Ondara, els I Premis “Amb veu de dona”, emmarcats en la programació de la I Fira Feminista d’Ondara amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. En aquesta primera edició dels premis, l’Ajuntament d’Ondara ha acordat premiar a Francisca Soler i Mas (Paqui Soler), segons es va donar a conèixer ahir, i també a Maruja Garcia Martín a títol pòstum, segons ha anunciat Nerea Mallol.

Maruja Garcia Martín, nascuda el 5 de gener de 1939, va ser una dona involucrada, feta endavant i que gaudia participant activament de la cultura del nostre poble; va tocar branques com el teatre, el ball i la interpretació, entre altres. Moltes generacions del poble d’Ondara han estat baix la seua batuta en aquestes disciplines, i hem pogut gaudir d’aquests espectacles durant anys. Una dona de caràcter, treballadora i apassionada en tot allò que feia.

Maruja va tocar branques com el teatre, el ball i la interpretació, entre altres

Aquest reconeixement, segons ha explicat Nerea Malloll, s’estava preparant des de la Regidoria d’Igualtat, just quan va morir Maruja Garcia (el 24 de novembre de 2020). Per aquest motiu, s’ha volgut reconèixer la seua labor i que «la seua família siga sabedora que valorem tot allò que va fer al poble que tant estimava».

Premis "Amb veu de dona"

Cal destacar que el lliurament dels primers premis «Amb Veu de Dona» són per reconèixer a una dona o col·lectius de dones del poble, per la seua trajectòria i implicació (en aspectes culturals, tradicionals, etc), i suposarà la cloenda de la I Fira Feminista d’Ondara, que se celebra els dies 8, 9 i 10 de març en el Prado i la Casa de Cultura, amb motiu del Dia de la Dona.