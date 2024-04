Calp cede por 5 años los 30.000 m2 para el instituto y el colegio de barracones: ¿y luego?

Cinco años pasan volando. Ese es el plazo. Para entonces Calp debe haber dejado atrás la emergencia educativa y tener listos el segundo instituto, el colegio de educación especial Gargasindi y una nueva escuela pública. Cinco años de provisionalidad. De barracones. Cinco años es el plazo de la cesión por parte del ayuntamiento a la conselleria de Educación de los 30.000 metros cuadrados en los que se instalará un gran centro de aulas prefabricadas que acogerá el segundo instituto de Calp (el único existente tiene ya barracones y está masificado) y un nuevo colegio (las escuelas también están a tope de alumnos).

El gobierno local (Somos Calpe, PSPV y Compromís) ha sacado pecho por la cesión de este terreno. Tanto el concejal de Territorio, Juan Manuel del Pino, como el portavoz de Compromís, Ximo Perles, han destacado que dos meses es un tiempo récord para ceder un suelo que está calificado como zona verde. El ayuntamiento tendrá también que acondicionarlo. Y se va un pico. La alcaldesa, Ana Sala, ha recordado que esas obras rondan los tres millones de euros. Ha deslizado que la cesión de estos 30.000 m2 es a regañadientes y para salir del paso y se suma a los otros 30.000 que ya se cedieron a la conselleria (y están muertos de risa) para el segundo instituto.

La alcaldesa ha cargado contra la conselleria de Educación por no "liberar" las obras del segundo IES y el Gargasidi. "No hay derecho ni justificación para que estén bloqueados". Ha especulado con que el actual Consell de PP y Vox quiere borrar del mapa el Pla Edificant. "No sé si con el cambio de color político en la Generalitat todo lo que existía se quiere hacer desaparecer", ha manifestado.

El gobierno local y los dos grupos de la oposición, PP y Defendamos Calpe, han votado a favor de la cesión de los terrenos.

Eterna provisionalidad

El acuerdo deja muy claro que la cesión es por cinco años. ¿Y luego? La provisionalidad se eterniza. Cinco años pasan en un suspiro. Hace ya tiempo que este municipio está en emergencia educativa. Cuando en 1999 se inauguró el primer instituto, ya se había quedado pequeño.

Representantes de la comunidad educativa de Calp han asistido al pleno. No han sacado mucho en claro. Se han quedado con la incertidumbre de siempre y con la sensación de que va a haber prefabricadas por muchos años.

Queja al Síndic de Greuges

Mientras, el gobierno local ha rechazado la propuesta del PP de trasladar al Consell que el ayuntamiento estaba dispuesto a asumir el incremento de presupuesto de dos millones de la construcción del segundo instituto. La alcaldesa ha repartido en el mismo pleno un informe jurídico sobre si el consistorio podía pagar ese pico. El PP le ha reprochado que les entregara el informe sin tiempo para estudiarlo. Recomienda que se solicite dictamen al Consell Jurídic Consultiu. No obstante, los expertos municipales concluyen que el ayuntamiento no puede financiar una obra que es competencia autonómica. También desaconseja que el consistorio emprenda acciones jurídicas contra la conselleria de Educación, aunque la alcaldesa ha avanzado que sí elevará una queja al Síndic de Greuges.