"En el departamento de salud de Dénia hay profesionales que llevan tres meses sin cobrar"

"Personal laboral a extinguir". Es una expresión retorcida. Un castigo. Los trabajadores del departamento de salud de Dénia han vuelto hoy a protestar. Después de 15 años de trabajar para Marina Salud, cuando el 1 de febrero terminó esa concesión y pasaron, por fin, a depender de la conselleria de Sanidad, no esperaban lo que se les ha venido encima. El conseller Marciano Gómez les aseguró que la anhelada reversión, la vuelta a la sanidad netamente pública, iba a ser modélica. Pero no. Los trabajadores siguen sufriendo una importante brecha salarial respecto a los de otros departamentos sanitarios valencianos. Son iguales en obligaciones, pero no en condiciones laborales y salariales. Lo de "personal laboral a extinguir" es un sambenito. Ya tenían con Marina Salud el salario estancado desde 2014 y, cuando consiguieron que la empresa aceptase un nuevo convenio, la conselleria lo denunció. Ahora esperan la sentencia del juicio, que tuvo lugar el pasado 25 de abril.

Para colmo, los "errores informáticos" en las nóminas han provocado que muchos profesionales solo estén cobrando desde febrero el sueldo base. La conselleria no les ha abonado ni las guardias, ni las horas extra, ni las vacaciones. Patrícia Pelegrí, de UGT, ha denunciado que incluso hay trabajadores que llevan tres meses sin cobrar. "Tienen familias e hijos y desde febrero están sin cobrar nada", ha advertido.

Los trabajadores, convocados por UGT y CCOO, se han concentrado hoy en las puertas del hospital de Dénia y de los centros de salud de la Marina Alta. Quieren tener las mismas condiciones que el resto de profesionales de la conselleria de Sanidad. "Aquí se ha hecho una reversión incompleta", ha señalado Pelegrí, que ha recordado que la plantilla del laboratorio de Dénia sigue trabajando para una concesionaria. "Son los grandes olvidados de la reversión".

Mientras, Quique Llull Ots, representante de UGT de los administrativos y celadores, ha señalado que la brecha salarial anual mínima entre un trabajador del departamento de Dénia y de otras comarcas es de 3.000 euros. "Nos piden que tengamos paciencia y que van a arreglar el error informático. Pero llevamos así desde febrero. Tenemos familias e hipotecas. La situación es insostenible".

Nóminas que no llegan a mil euros

Los representantes de UGT y CCOO han asegurado que, después del trabajo que hicieron durante la pandemia y tras los 15 años de concesión de Marina Salud, ahora se sienten menospreciados por la conselleria, que, denuncian, los trata como "trabajadores de segunda". Aseguran que hay trabajadores que ni siquiera llegan a los mil euros. Ahora esperan con ansia la nómina de mayo para ver si la conselleria ha corregido el error informático y les paga lo que toca y les abona lo que les debe desde febrero.

Y, para colmo, no hay médicos. La plantilla de urgencias está en cuadro. Tres médicos atienden las Urgencias del hospital de Dénia. Esto ha provocado que los pacientes tengan que esperar incluso 7 horas a que los vea el facultativo.

Suscríbete para seguir leyendo