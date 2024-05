Un mes del asesinato del joven de Calp Josep Pineda: "Lo mataron a sangre fría, sin mediar palabra ni discusión previa"

Hoy se ha cumplido un mes del asesinato del arquitecto calpino Josep Pineda, de 32 años. Los vecinos y vecinas de Calp le han rendido homenaje. Su familia ha hecho público un comunicado, leído por la alcaldesa, Ana Sala, en el que insisten en lo absurda que fue su muerte y en que Josep ni había discutido con su asesino ni mantenía con él un conflicto previo. Al acto han asistido los padres de Josep, sus hermanas, su abuela y su pareja. La familia está muy dolida por interpretaciones que falsean la realidad. En el comunicado, han subrayado que no hubo ninguna reyerta ni disputa vecinal entre el asesino y el joven calpino. Advierten que no se puede igualar a víctima y verdugo. Han insistido en que Josep, antes de ser presidente de la comunidad de vecinos que "ofreció su ayuda desinteresada" al residente que esa fatídica mañana de hace un mes le disparó sin mediar palabra. "Hace más de 2 años de esto y no se tiene constancia de que personalmente volviesen a hablar".

"No hubo conflicto previo, no hay explicación lógica a lo sucedido, pero querer buscar una razón en una supuesta disputa previa es como si mataran dos veces a Josep", señala la familia, que destaca el carácter "flexible y tolerante" y la "personalidad dialogante y pacífica, siempre procurando la concordia", de este joven calpino.

Vecinos y vecinas han acudido a recordar a Josep Pineda / Levante-EMV

"Por eso nos duele tanto que se equipare lo sucedido a una reyerta entre vecinos, ya que esto no es lo que pasó. A Josep lo asesinaron a sangre fría, sin mediar palabra o discusión previa. Su muerte ha sido la ejecución premeditada de un asesino que vio y focalizó en la figura de Josep, que era presidente de su comunidad de propietarios desde hace menos de un año, la causa de todos sus males".

Otra imagen del homenaje de esta mañana / Levante-EMV

"Un hombre bueno, generoso y leal"

Los familiares y amigos advierten que al igual que no encuentran sentido a perder a Josep tampoco encuentran "consuelo ni calma" cuando escuchan cuando se especula sobre esta tragedia. "Queremos reivindicar a Josep tal y como era realmente, y como lo recodamos los que lo conocimos: un hombre bueno, generoso y leal".

La familia también subraya que este joven calpino "creció recorriendo estas calles, amando los rincones de su pueblo y soñando con trabajar para mejorarlo". "A sus 32 años, empezaba a labrarse una trayectoria vital y profesional llena de proyectos y sueños. Josep siempre se condujo desde la honestidad y el compromiso ético".