EU impone «un cordón sanitario» a Vox en Sagunt y rechazará todas sus mociones

La asamblea de Esquerra Unida (EU) de Sagunt ha decidido, por unanimidad, establecer un cordón sanitario contra el concejal de la formación ultra «tras sus últimas intervenciones plenarias y las actuaciones negacionistas, misóginas, racistas y homófobas de su partido», según afirmaron ayer en un comunicado.

EU aseguraba que ha decidido no apoyar ninguna de las iniciativas que provenga del grupo municipal de Vox Sagunto pues considera que no cabe entrar a valorar sus mociones y propuestas.

Para Esquerra Unida, «Vox se ha quitado la careta, algo que ya venía haciendo este partido de ultraderecha a nivel estatal desde el primer día. Y, por tanto, no vamos a consentir que instituciones como este pleno sean utilizadas para vilipendiar y menospreciar a las mujeres en general y a las víctimas de violencia machista en particular»

En opinión de la colación: «Ha quedado más que demostrado que Vox no tiene intención de trabajar en la convivencia que tantos años nos ha costado construir. Frivolizar y negar la violencia sobre las mujeres, que se ha cobrado más de 1.000 víctimas en los últimos años, o reventar el consenso que había en este pleno sobre este tema nos parece bochornoso».

«Desde Esquerra Unida Sagunt, por tanto, no vamos a contribuir a la normalización de este tipo de actitudes ni al blanqueamiento del fascismo y la ultraderecha de Vox, un partido que no respeta los mínimos valores democráticos y que se caracteriza por su discurso racista, misógino, xenófobo y homófobo, y de recorte de derechos individuales y colectivos que tantos años nos ha costado conquistar. Un partido que predica la intolerancia y la persecución».



«No tolerar al intolerante»

Como aseguraba ayer la formación: « El último de una larga lista de ataques a la democracia y la convivencia ha sido esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Valencia donde los concejales de VOX se han negado a condenar el holocausto nazi en una Declaración Institucional sobre el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz», apuntan desde la coalición.

Por ello, recalca: «En una situación de emergencia democrática como la que vivimos en la actualidad, no vamos a quedarnos en la equidistancia y, por tanto, los concejales de EU no van a apoyar ninguna iniciativa que provenga de esta formación. Defender la tolerancia exige no tolerar al intolerante».

EU comunicó esta medida justo cuando ya se había iniciado el pleno ordinario de la corporación; una sesión donde su portavoz, Guillermo Sampedro, explicó esta decisión, después de que el edil de Vox defendiera una moción pidiendo la reprobación del PSOE por el caso de los ERE de Andalucía; una moción que, finalmente, fue retirada con los votos del gobierno local al llevar un informe en contra del secretario municipal.