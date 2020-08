El alcalde de Sagunt seguirá en cuarentena tras volver a dar positivo en su segunda PCR

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, deberá seguir un tiempo más teletrabajando desde casa pues ayer volvió a dar positivo en coronavirus Covid-19 en la segunda prueba que le hicieron después de llevar ya unos días sin síntomas, según ha explicado a preguntas de Levante-EMV.

Este resultado no le pilló desprevenido, según apuntaba, ya que conoce de cerca al menos otro caso "en el que ocurrió exactamente lo mismo", decía. "Sabía que era muy difícil dar negativo 12 días después del positivo, porque no es habitual, pero la verdad es que no tengo síntomas desde hace días y me siento bien", apuntaba.

Tras rechazar "que esto suponga un bajón", el socialista se mostraba confiado en que la semana que viene pueda dar negativo y reanudar su vida pública.

Moreno admitía además que ve "con alivio" que, de momento, todo su entorno "ha dado negativo en las pruebas PCR y los que se las han repetido, también" pues esto permitirá ir reincorporándose a los 5 concejales y 12 trabajadores que se quedaron en cuarentena al considerarse que habían tenido "contacto estrecho" con el mandatario.

Junto a esto, esperaba que el reciente positivo del concejal de Sanidad de Sagunt, Javier Timón, "se quede en asintómatico" y "no vaya a más".