Mir: «Una equivocación arbitral hizo que todo el trabajo no sirviera de nada»

El Atlético Saguntino no pudo sacar nada positivo del Antonio Puchades, donde se adelantó por medio de Ferran Giner, pero acabó cediendo ante el líder Valencia B (2-1). El técnico rojillo, Vicente Mir, apunta que «fuimos merecedores de un mejor resultado, pero el arbitraje no nos favoreció». Se quejan los romanos del penalti que desequilibró el choque a pocos minutos del final. «Estoy convencido de que no era. Hay que asumir que todos nos equivocamos, pero en este caso provocó que todo el trabajo de la semana no sirviera de nada».

El técnico saguntinista también muestra su extrañeza porque el árbitro pitara el final cuando el balón volaba hacia el área del Mestalla con los rojillos volcados. Más allá de esta cuestión, el entrenador apunta que «hicimos un gran partido. La tuvimos para hacer el 0-2, el 1-2 y creo que defensivamente estuvimos muy bien, prácticamente ni de acercaron. No tuvieron ninguna ocasión de gol más allá de lo que marca el resultado y al final de llevó una recompensa demasiado alta para lo que fue el encuentro». Tras perder la segunda posición por el gol average general en favor del Atzeneta y antes de medirse al colista Benigànim, Mir apunta que «toca seguir trabajando. Esperemos tener mejores resultados y pelear por ese play off que es a lo que podemos aspirar ahora mismo. Creo que el Valencia ya se nos ha ido y va a ser campeón de liga. Muy mal se le tendrían que dar las cosas de aquí al final».