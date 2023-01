La puesta en valor del acueducto dels Arcs de Estivella es una de las viejas asignaturas pendientes del Camp de Morvedre con su patrimonio hidráulico medieval. El mismo cronista oficial de Estivella, Lluís Mesa, lleva tiempo alertando de ello y el pleno de la Mancomunitat de la Baronia subrayó ya hace tiempo el «acelerado deterioro» de esta infraestructura que, sin embargo, sigue en perfecto uso por parte de la Sèquia Major de Sagunt, una histórica entidad que agrupa a todos los regantes de la cuenca baja del Palància.

Ahora, sin embargo, hay dos iniciativas que pretenden dignificar este monumento que ofrece una imagen posterior al 1581, pero escondida entre matorrales y cañizo de gran altura que copan parte de sus arcos e incluso con presencia de vegetación entre algunos de sus sillares.

La más encarrilada es la impulsada por el ayuntamiento para limpiar toda la maleza y cañizo en la franja situada a 10 metros del monumento, por sus dos lados.

La intervención se espera empezar próximamente gracias a las ayudas de la Diputación de Valencia, pues los trabajos ya se han adjudicado a la empresa Girsa por algo más de 39.000 euros, según explicaba a Levante-EMV el alcalde, el socialista Rafa Mateu. «Ya tenemos permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), así que esperamos empezarlas a final de mes», apuntaba.

A esto se le suma el principio de acuerdo logrado por el alcalde con el presidente de la Sèquia Major, José Peris, en una reunión mantenida hace meses con el máximo responsable de la Confederación Hidrográfica de Júcar, Miguel Polo. La idea consensuada entonces pasa por la firma de un convenio entre los regantes y el ayuntamiento que permita a este último impulsar la rehabilitación tras buscar ayudas de otras administraciones. No obstante, eso está a expensas de que el consistorio redacte un primer borrador del acuerdo que luego el presidente de la Sèquia Major, José Peris, quiere llevar a la aprobación de la junta general, como confirmó a este diario. «La idea es buena pero hasta que no tengamos el documento encima de la mesa, oficialmente, no podremos pronunciarnos», remarcaba el representante de los regantes. «Aún no hemos podido redactarlo porque nuestra secretaria municipal está desbordada, después de que estuviéramos un tiempo con esa plaza vacante. Necesitaríamos más personal pero voluntad hay y se intentará tenerlo en un par de meses», decía el alcalde. Desde la Sèquia Major se insiste en que toda la infraestructura hidráulica «está en perfecto estado» por el mantenimiento que hacen los regantes, que consideran además que «cualquier rehabilitación del monumento que implique la presencia de arqueólogos y un trabajo de restauración queda fuera de sus competencias». No obstante, hay voces como la del cronista local que apremian desde hace tiempo a restaurarlo cuanto antes.