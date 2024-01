El Atlético Saguntino cayó 0-1 contra la SCR Peña Deportiva en el Nou Morvedre. En un duelo directo entre dos rivales directos en busca de la salvación, la balanza se decantó del lado visitante, aunque los rojillos gozaron de media docena de oportunidades de gol.

En el balance del partido, los romanos vuelven a quejarse de la actuación arbitral, ya que un penalti no señalado a favor de los locales "habría cambiado el devenir del encuentro", que acabó por romper la racha de tres victorias consecutivas en casa.

El entrenador del Atlético Saguntino, Sergi Escobar, reconoce que fue una derrota "dura en un partido muy importante. Por ocasiones, merecimos un mejor resultado, porque tuvimos cinco o seis claras y ellos solo tuvieron el gol de un chut desde fuera del área, que se coló por la escuadra. Aún duele más perder en un choque que controlamos casi de principio a fin".

Falta de acierto

El técnico castellonense añade que "nos faltó el acierto cara a puerta. La figura del partido fue su portero, mientras que el nuestro no intervino en ninguna acción".

Además, el míster muestra su descontento con la actuación de los colegiados, que no señalaron una pena máxima muy clara. Escobar explica que "de nuevo tenemos que hablar de una situación injusta. En la última acción de la primera parte hubo un penalti que no se señaló. Una vez más, las decisiones arbitrales no estuvieron de nuestro lado en una acción muy clara. Eso solo fue el remate a un día aciago, no por el juego y las sensaciones, sino por el resultado".

Fallos que se repiten

No es la primera vez que el Atlético Saguntino muestra su desconformidad con la actuación de la tripleta de colegiados ni con la "injusta" sanción al directivo Rubén López tras los incidentes registrados en las postrimerías del encuentro que llevó a los rojillos hasta Alzira. Sobre este malestar, Escobar añade que "de nuevo una decisión importante cae en nuestra contra y lo volvemos a lamentar mucho, porque son acciones que significan puntos en una clasificación muy ajustada".

El choque frente a la Peña Deportiva comenzó igualado, con ambos equipos más preocupados de cubrirse las espaldas hasta que los visitantes se adelantaron a poco más de 5 minutos para el descanso. Tras la polémica y el paso por los vestuarios, los rojillos monopolizaron el balón y los acercamientos peligrosos, pero no acertaron cara a puerta, rompiendo así una racha que les mantenía invictos en casa desde el 11 de noviembre.

En zona peligrosa

Antes de medirse el próximo sábado a domicilio al Badalona Futur, que es cuarto de este grupo 3 de Segunda RFEF, los saguntinistas han caído al puesto de play out y su ventaja respecto al descenso directo se queda en un punto.