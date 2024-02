Albalat dels Tarongers se olvida del PAI del Golf y limita su crecimiento urbanístico

El futuro crecimiento urbanístico de Albalat dels Tarongers no tendrá rastro del ambicioso proyecto de campo de golf y una zona residencial que se presentaba en 2005 y suponía la urbanización de 2,7 millones de m2, lo que levantó muchas quejas vecinales.

Lejos de esto, su expansión solo será posible por la Urbanización dels Tarongers, fuera del casco urbano. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) así lo establece, ya que no contempla nuevas recalificaciones ni apertura de más de suelo, lo que limita su expansión a esta zona del municipio, que el plan quiere consolidar aprovechando el terreno existente.

Esta escasa expansión llama especialmente la atención dadas las expectativas creadas en la comarca con la instalación de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt y la creación de empleo que se espera generar, hecho que sin duda atraerá a más empresas al Camp de Morvedre, así como habitantes, y con ello, un incremento de la demanda de vivienda.

Sin embargo, desde el gobierno local se ha explicado, que "nos hemos acogido a la ley. Según el texto refundido de la LOTUP, mientras tengas parcelas vacantes en condición de sola, tienes la obligación de desarrollarlas antes de recalificar más suelo", explicaba a Levante-EMV la concejala de Urbanismo, Gisela Sáez. La edila añadía que "esto no implica que no vayamos a hacer modificaciones al Plan General más adelante, pero de momento, el PGOU contempla el crecimiento en Tarongers", aclaraba.

Según ha podido conocer este diario, en esta urbanización, cuyo suelo ya está catalogado de urbano, están por desarrollar cerca de 105.000 metros cuadrados, pastilla de suelo donde se prevé edificar, aunque por ahora, no hay ninguna propuesta sobre papel.

Por otro lado, pese a que en el Pla de Pavía y la Carretera de Segart también queda suelo para seguir creciendo, el PGOU las considera "urbanizaciones deficitarias", en las que no se cumplen las condiciones exigidas por la LOTUP de suelo urbano, por lo que, en la actualidad, es inviable su desarrollo. A este respecto, el documento recoge la falta de servicios en esta zona y en concreto, habla de la necesidad de mejorar la depuración de vertidos, ya que no disponen de red de alcantarillado. Ante esta coyuntura, recomienda actuaciones ajustadas a cada parcela, tal y como explican desde el ayuntamiento.

Este PGOU saldrá adelante este año, si todo sigue el trámite previsto, tras más de 40 años de normas subsidiarias que siguen rigiendo el urbanismo y el desarrollo en Albalat dels Tarongers. De momento, el ayuntamiento está en el paso previo para la aprobación definitiva del PGOU, con el plan en exposición pública 45 días, para que puedan tramitarse alegaciones, lo que lo hace sustancialmente modificable.

Zonas sin ordenación

Por otro lado, el PGOU contempla la normalización de las zonas diseminadas, uno de los caballos de batalla iniciados en la anterior legislatura, de las que existen cerca de seis en Albalat.

Se trata de "macizos de casa" que se ubican en suelo rústico y que carecen de los servicios municipales al no estar urbanizadas. La LOPUT facilita la posibilidad de legalizar estas casas fuera de ordenación mediante dos figuras urbanísticas. La primera de ellas se conoce como MIT (Mitigación de impacto territorial), que supone la reducción de los impactos que producen en el medio rural los asentamientos residenciales en el suelo no urbanizable sobre los que no se pueden aplicar medidas de restauración de la legalidad urbanística. Este procedimiento debe tramitarse de manera individualizada, para viviendas aisladas. A él se le añade una segunda figura de carácter colectivo para zonas de viviendas conjuntas que no superen la separación de 10 metros cuadrados entre ellas. En este caso, la figura aplicable para la normalización se llama PEMIT (Plan especial de mitigación de impacto territorial). Herramientas que otorga la LOPUT para la regularización de las viviendas emplazadas en suelo no urbanizable, como es el caso de estas zonas diseminadas. Una situaciónn que puede afectar a más mil vecinos, ya que en el planeamiento se incluirán tres zonas: Terrers, Bellavista y la Montanya del cavall, tal y como publicó Levante-EMV.

Este trámite, el de minimización de impacto territorial pretende acabar con los vertidos ilegales al subsuelo a través de pozos negros que contaminan los acuíferos, además de exigir que estas casas se integren con el paisaje rural o que adopten medidas para mitigar los peligros que el reto del cambio climático impone, tales como las inundaciones o incendios.

Zonas de riesgo de incendio

El PGOU también identifica las zonas de riesgo de incendio y de riesgo ante fenómenos naturales que hasta ahora no estaban identificadas, la mayoría de ellas en la periferia, tal y como advierten desde la administración local. No hay que olvidar que Albalat queda afectada por la Sierra Calderona, un parque natural de gran valor.

Además, el Plan General enumera y reconoce el patrimonio local con su correspondiente protección como es la casa Castillo (BIC), la Iglesia (BRL) o el Castillo del Piló (BIC) y establece límites a las actuaciones en parcelas y terrenos colindantes a estos bienes.